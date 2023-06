VIDEO: Predpovedali Simpsonovci v roku 2006 tragédiu ponorky Titan? Katastrofa pri vraku Titanicu sa na epizódu nápadne podobá

Fanúšikovia Simpsonovcov si všimli, že známy seriál opäť predpovedal budúcnosť. Tentokrát obľúbená žltá rodinka predpovedala katastrofu ponorky Titan, ktorá sa odohrala neďaleko vraku Titanicu v Atlantickom oceáne. Epizóda seriálu z roku 2006 má veľmi podobný dej ako súčasná katastrofa, píše Uniland.

Homer Simpson sa v epizóde rozhodne podniknúť výpravu za dobrodružstvom na dne oceánu. Snaží sa nájsť potopenú loď s pokladom, ale nedá sa k nej dostať nijak inak ako na palube ponorky. Práve táto dejová línia ľudí na internete podnietila k porovnaniu s Titanom.

Homer sa na výprave spojí s mužom, o ktorom je presvedčený, že je jeho biologický otec. Tento príbeh fanúšikom pripomína otca a syna Dawoodovcov, ktorí sa zúčastnili na plavbe Titanom.

Napriek tomu, že sa Homer prebudil v nemocnici a nehodu ponorky prežil, zábery zo seriálu sa stali na internete virálnymi.

Did The Simpsons predict the missing Titanic sub scenario in this 2006 episode? pic.twitter.com/bbvGbrMjZw