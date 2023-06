Kraven the Hunter je nástupca Venoma. O ďalšom Spider-Manovom záporákovi natočí Sony nový film

Sleduj trailer na Kravena, ktorý je odvekým nepriateľom Spider-Mana.

Kraven the Hunter je v komiksoch silný Rus, ktorý dokáže loviť veľké zvieratá holými rukami. Po vypití špeciálneho odvaru a rastliny získal svoje nadľudské schopnosti, reflexy, rýchlosť, silu či dlhovekosť. Jeho najväčšou túžbou je lov koristi a neustále hľadá nové výzvy, ktoré by pokoril. To ho nakoniec privedie k Spider-Manovi.

Zdá sa však, že jeho filmová verzia bude odlišnejšia. Kraven (Aaron Taylor-Johnson z Avengers či Bullet Train) tu získa svoje schopnosti po tom, čo sa do jeho tela dostane kvapka krvi z leva (čítaš správne, asi bol rádioaktívny). Kraven sa bude chcieť pomstiť svojmu otcovi (Russell Crowe s fejkovým ruským prízvukom) a nejako sa do toho zapletie ďalší záporák Rhino (Alessandro Nivola).

Štúdio Sony tak postupne buduje svoj tím záporákov menom Sinister Six, akurát v tomto prípade to vyzerá tak, že všetci z nich (Venom, Morbius a teraz aj Kraven) sú skôr antihrdinovia, a teda ľudia bojujúci za dobro, využívajúc pri tom hriešne taktiky.

Či bude Kraven lepší film ako Venom či Morbius, divákom už napovie trailer. Snímku režíroval J. C. Chandor (All is Lost, Tripple Frontier). Kraven sa do kín dostane 6. októbra 2023.