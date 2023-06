Splňte si sen o rodinnom bazéne v záhrade!

Mnoho ľudí stavia či kupuje rodinný dom najmä kvôli záhrade a bazénu. No na to, aby si všetci členovia domácnosti mohli užívať zeleň a vodu v lete naplno, usporiadanie priestoru a výber bazéna je potrebné prispôsobiť potrebám celej rodiny.

Mnoho ľudí stavia či kupuje rodinný dom najmä kvôli záhrade a bazénu. No na to, aby si všetci členovia domácnosti mohli užívať zeleň a vodu v lete naplno, usporiadanie priestoru a výber bazéna je potrebné prispôsobiť potrebám celej rodiny.

Milujete letné kúpanie? Takmer v každej záhrade sa dá vytvoriť vodná oáza, ktorá splní sen o dokonalej letnej pohode. Pokiaľ práve uvažujete nad inštaláciou rodinného bazéna, už toto leto môžete očakávať skvelé osvieženie aj športové vyžitie. Spoločnosť AQUAPOND ponúka keramické bazény Compass, ktoré predstavujú špičku z pohľadu použitých materiálov a ich inštalácia trvá iba dva týždne. A k zabudovaniu bazéna nie sú na pozemku potrebné žiadne veľké stavebné úpravy, pretože sa osádza len do štrkového lôžka.

Kvalitný keramický bazén

Čo uľahčí rozhodovanie pri hľadaní toho pravého bazéna? Na začiatku si odpovedzte na otázku, či chcete bazén len na vodné radovánky alebo na pravidelné plávanie. Podľa toho zvážte, aký veľký rodinný bazén bude pre vás ten najvhodnejší. Na bežné využívanie postačí dĺžka pár metrov, no plavecký bazén pre aktívnych plavcov by mal disponovať nielen väčšou dĺžkou, ale aj dostatočnou hĺbkou. Čo sa typu týka, rozhodnúť sa môžete pre nadzemný bazén alebo pre zapustený bazén do zeme. Na stránke www.aquapond.sk si môžete vybrať vhodný typ a veľkosť, podľa individuálnych potrieb. No už na začiatku zvážte aj zastrešenie alebo prekrytie bazéna.

Zastrešenie alebo prekrytie?

Odporúčaná hodnota vody v rodinnom bazéne je od 7,2 do 7,6 pH a teplota vody okolo 28°C. A ako minimalizovať únik tepla cez vodnú hladinu? Únik tepla cez vodnú hladinu je možné minimalizovať buď pomocou fólie alebo zastrešením. Solárna plachta na bazén udrží teplotu vody na požadovanej úrovni, zníži odparovanie vody a vodnú plochu ochráni aj pred nečistotami, ktoré na ňu denne dopadajú z okolia. Pokiaľ zastrešenie alebo prekrytie rodinného bazéna ešte len zvažujete, je dobré vedieť, že úspora času na údržbu zastrešeného verzus nezastrešeného bazéna sa odhaduje až na 70 % v prospech zastrešeného.

Bezpečné okolie bazéna

Čo sa výsadby v okolí bazéna týka, do okolia bazéna sú vhodné rastliny, ktoré znesú priame slnko a vyššiu vlhkosť. Do blízkosti bazéna zvoľte takú zeleň, ktorá si nevyžaduje postrek a hnojenie. Nevyberajte rastliny, ktoré opadávajú, aby neznečisťovali bazénovú vodu. Pri vodnej ploche skvelo vyniknú okrasné trávy, bambusy, zakrpatené ihličnany a previsnuté dreviny. Tiež mrazuvzdorné palmy a subtropické rastliny vo vegetačných nádobách. Vlhké a klzké prostredie v okolí bazéna je dôležité vybaviť protišmykovou dlažbou alebo kamienkovým kobercom.