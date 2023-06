Biznis s fejkovým nábytkom: za originálne kreslo Eames Lounge zaplatíš 10 000 eur, za fejk len 1 990 eur. Ako ich rozoznať?

O tom, ktoré ikonické dizajny nábytku sa najviac napodobňujú, sme sa porozprávali s Vlaďou Ilavskou, majiteľkou vintage štúdia LAVISH.

Tak ako je to bežné pri módnych značkách, aj nesmrteľné kusy dizajnového nábytku majú svojich „fejkových“ súrodencov. Niektorí nedokážu rozpoznať repliku od originálu a odchádzajú s domnienkou, že doma majú dizajnový kúsok. Iní nábytkové fejky kupujú vedome. Za originálnu pohovku od Vladimira Kagana by si zaplatila aj 26 000 eur, na stránke známeho eshopu s nábytkom nájdeš podobný dizajn za 1 299 eur.

„Priznám sa, že fejky naozaj nemám rada. Často sa snažím ľuďom vysvetliť ten princíp aj cez značkové oblečenie. Pýtam sa ich, či by nosili fejkovú kabelku Prada alebo Louis Vuitton. Ten, kto sa tomu rozumie, repliku spozná. No 90 percent ľudí to naozaj nevie a človek sa tak môže popýšiť niečím, čo je vlastne fejk. Na Slovensku sa táto kultúra pomaličky tvorí, musíme sa naučiť chápať duševné vlastníctvo a to, že dizajnér si dal námahu, kým niečo vytvoril,“ hovorí pre Refresher Vlaďa Ilavská. Dodáva, že medzi najviac napodobňovaný nábytok patria slávne kreslá a stoličky Wassily, Eames Lounge, Barcelona, ale aj mnoho ďalších.

„Raz som zháňala pre jednu influencerku kreslo. Mala nejakú cenovú predstavu, no bohužiaľ sa ten kúsok naozaj nedal zohnať do tej ceny. Nakoniec ho teda nekúpila, lebo našla výrazne lacnejší, no poradila som jej, aby si dávala pozor, pretože môže veľmi ľahko práve za menej peňazí natrafiť na fejk,“ dodáva.

Biznis s nábytkovými fejkmi rastie vo svete aj u nás. Heslo „furniture dupes“ má na Tiktoku 16 miliónov videní, mnohé videá radia, kde zohnať lacnejšie napodobeniny dizajnového nábytku. U nejednej influencerky či influencera na Instagrame nájdeš na prvý pohľad ikonické dizajnové kusy, je to však skutočne originál? V článku ti povieme, ako rozpoznáš napodobeniny.

Zdroj: Lavish Design Studio

Ultrafragola za 340 eur asi nebude originál

Obeťami „inšpirácie“ sú okrem stoličiek a kresiel aj zrkadlá. Na vintage veľtrhoch, no aj na internete môžeš najčastejšie natrafiť na modely Lipstick Mirror či Ultrafragola. Ide o veľmi drahé kusy nábytku, pri origináloch sa bavíme o cenovom rozmedzí 8 000 až 20 000 eur.

Model Lipstick navrhol Roger Lecal, pochádza z mid-century obdobia a pripomína vysunutý rúž. „Bola som raz na starožitníckom veľtrhu a dokonca aj tam predávali fejky tohto zrkadla. Originál je buď čierny, biely, alebo červený. Tam by ste ich našli od pistáciovej až po ružovú. Človek, ktorý nemá informácie, si naozaj môže myslieť, že je to pravý vintage kúsok,“ hovorí Ilavská.

Ultrafragola, známe tiež ako „ultimate selfie“ zrkadlo, navrhol v 70. rokoch Ettotre Sottsass a dnes ho exkluzívne vyrába talianska firma Poltronova. Doma ho má Bella Hadid, Emma Chamberlain aj Frank Ocean. Na stránke 1dibs. com (bazár luxusného vintage nábytku) nájdeš zrkadlá Ultrafragola v cene od 15 000 až po 24 000 eur. Na portáli etsy.com sú dizajny v rôznych veľkostiach či farbách za 340 eur.