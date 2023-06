Vémola priznal vážne problémy s imunitou. Trápi ho hladina cukru, štítna žľaza a hnisavé rany, ktoré sa nehoja

Podľa zápasníka problémy odštartovala prísna diéta a radikálne zhadzovanie pred posledným zápasom.

Karlos „Terminátor“ Vémola má za sebou tvrdú prehru, tentoraz s dlhoročným rivalom a súčasným šampiónom Oktagonu Patrikom Kinclom. Kráľ strednej váhy dokázal Vémolu koncom mája na pražskom turnaji prebodovať a získať si po piatich kolách všetkých troch rozhodcov na svoju stranu.



Vémola v podcaste Fight Cast One priznal, že trpí závažnými zdravotnými problémami, ktoré neutíchajú. Údajne mu ich spôsobilo rapídne zhadzovanie (za deň schudol až 12 kilogramov) a prísna diéta. „Mám veľké imunitné problémy. Mal som problémy s hladinou cukru, so štítnou žľazou. Tak sa mi nehoja rany po operácii, mám ich zahnisané,“ povedal Čech.





Zdroj: OKTAGON MMA

„A ako som stále v gyme a ideme tie údery, lakte a tak ďalej, tak to mám celé zakrvácané a zahnisané. A keď vám niečo pol roka hnisá a ste v infekcii a liečite to antibiotikami, tak to tomu nepridá,“ pokračoval Vémola s tým, že jeho telo nedokáže poriadne fungovať z liekov, ktoré berie.



Od decembra alebo 1. januára vraj nemal ani kúsok zeleniny či ovocia. „Nič také, kvôli sacharidom a kvôli cukrom. Držal som to striktne na ryži, na kuracom, na rybe a na práškoch. Toto potrebujem doriešiť. Nájsť správnu diétu, správny liečebný systém a tie ruky doliečiť,“ dodal MMA zápasník.



Sám priznal, že jeho telo to už nedáva a nedokáže dominovať nad súpermi ako kedysi. Prezradil aj to, že v pláne má momentálne len dva zápasy, duel s víťazom súboja Pavol Langer vs. Alexander Poppeck a očakávanú odvetu zápasu storočia s Attilom Véghom, po ktorej chce ukončiť bohatú MMA kariéru. Vidieť by sme ju mali koncom roka.