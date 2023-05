Karlos Vémola prezradil, kedy ukončí kariéru. Moje telo to už nedáva, priznáva „Terminátor“

Uvidíme koniec kariéry Karlosa Vémolu už tento rok?

Moje telo to už nedáva, vyhlásil český MMA zápasník Karlos „Terminátor“ Vémola v podcaste FightCast. V rozhovore zhodnotil posledný zápas s Patrikom Kinclom o kráľa strednej váhy, ktorý prehral na body, no priblížil aj svoju budúcnosť v klietke.

Z jeho vyjadrení možno vydedukovať, že ho čaká už len posledných pár zápasov pred odchodom do „dôchodku“. Vémola má na konte neuveriteľných 41 zápasov pod pravidlami MMA, pričom až 34 z nich dokázal vyhrať. Pôsobil v prestížnej UFC a momentálne drží opasok šampióna v domácom Oktagone v poloťažkej divízii.

Telo to už nedáva

„Musím priznať, že to už moje telo nedáva. Chlapcov, ktorých som porážal, už zdolať nedokážem. Nedokážem viac dominovať. Každá jazda raz skončí a toto bola jedna veľká jazda,“ povedal Vémola, ktorý prehru v odvete s Kinclom znášal ťažko, a jasne po zápase povedal, že v strednej váhe (do 84 kilogramov, pozn. redaktora) ho už zápasiť neuvidíme.

„Žiadne ďalšie hazardovanie s vlastným zdravím. Sú tu na to mladší a lepší chlapci,“ priznal krátko po dueli s dlhoročným českým rivalom, s ktorým, mimochodom, vedie aj súdny spor. „Terminátor“ zároveň mierne vystrašil svojich fanúšikov, pretože pred duelom s Kinclom hlásil, že ak nezvíťazí, tak nebude ani plánovaná odveta zápasu storočia s Attilom Véghom.



„Dojalo ma, ako Attila povedal, že tiež prehral a ja som mu tú šancu dal. Vážim si to, čo povedal, takže ak bude z jeho strany záujem, idem do toho. To však bude grand finále, bude to posledný zápas, keď sa s celou kariérou rozlúčim,“ prekvapil 37-ročný bojovník.

Roky očakávanú odvetu by sme mohli vidieť koncom tohto roka. Prvý zápas vyhral Attila Végh knokautom v prvom kole. Vémola ďalej prezradil, že ešte pred týmto záverečným duelom chce obhájiť opasok šampióna s víťazom bitky Pavol Langer vs. Alexander Poppeck. Ten uvidíme už 17. júna v nemeckom Oberhausene na turnaji Oktagon 44.