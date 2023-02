Vémola pôjde pred súd. Kincl sa bráni právnou cestou po ostrých obvineniach Terminátora

Ako sme informovali v januári 2023, očakávanú odvetu v MMA medzi Karlosom Vémolom a Patrikom Kinclom uvidíme 20. mája na turnaji Oktagon 43 v pražskej O2 Aréne. Českí zápasníci sa však nepobijú len v klietke, ale aj v súdnej sieni. Prezradil to súčasný šampión strednej váhy Oktagonu Patrik Kincl v rozhovore pre Sport.cz.

Kincl sa rozhodol brániť súdnou cestou voči obvineniam Vémolu z decembra. Český „Terminátor“ koncom roka obvinil Kincla z toho, že ho udal pre nedovolený chov exotických zvierat, čo jeho rival jasne poprel. U Vémolu bola policajná razia pre podozrenie z nelegálneho obchodu a obstarávania tigrov, ktoré sú priamo ohrozené vyhubením.

„Karel dostal predžalobnú výzvu. Na súd to nemuselo dôjsť, no neospravedlnil sa. Môj právnik to bude preto podávať na súd a budeme sa súdiť,“ upresňuje Kincl. „Zahnal ma do kúta a budem to pravdepodobne riešiť právnou cestou,“ povedal ešte v decembri Kincl.



Dnes si vraj Kincl uvedomuje, že proces sa môže natiahnuť aj na dva alebo tri roky, no je si sebavedomo istý, že súd vyhrá, rovnako ako májový zápas v Prahe. Súčasný šampión Oktagonu si s Vémolom zmeral sily prvýkrát ešte v roku 2018 na turnaji už neaktívnej organizácie XFN, pričom prehral po troch kolách na body.





Patrik Kincl. Zdroj: OKTAGON MMA

