Tvoríš vizuálne umenie a myslíš si, že máš talent? Prihlás sa do výzvy JägermeisterART by Refresher a ukáž, čo je v tebe

Hľadáme umelecké diela, z ktorých nám naskočia zimomriavky. Predveď, čo v tebe drieme, a tých najlepších predstavíme všetkým.

Umelá inteligencia vytvorí dokonale vyzerajúce dielo lusknutím prstov. Chýba jej však talent, ktorý vdychuje umeleckej tvorbe život. To dokážu len praví majstri v umení. Fotíš, maľuješ, robíš grafiky či iné vizuálne umenie? Výzva #JägermeisterART by Refresher je pre každého tvorcu, ktorý chce svetu ukázať, aký talent v ňom drieme. Myslíš si, že vieš vytvoriť dielo, z ktorého nám naskočia zimomriavky? Ukáž, čo v tebe je, a my sa postaráme, aby o tom vedeli všetci.

Ak máš viac ako 18, neváhaj zapojiť fantáziu a ukáž nám, čo dokážeš vytvoriť na tému -18* ICE COLD. Jägermeister chutí najlepšie ľadovo namrazený, keď teplota dosiahne -18*. Predveď sa, aké majstrovstvo na túto tému vytvoríš ty. Nemusíš to brať doslovne, ani vo svojom diele zobraziť produkty Jägermeister. Zaujíma nás, ako sa na tému pozeráš a aké emócie dokážeš svojím dielom vyvolať.

Hľadáme Meistrov v umení

Všetky prihlásené diela, ktoré splnia podmienky súťaže, uverejníme na webe, kde verejnosť rozhodne o tých najlepších. Ak sa ti podarí dostať medzi prvé tri diela, tvoja tvorba sa dostane do povedomia širokej verejnosti. Najlepší traja umelci získajú osobnú reklamu – šesť mesiacov bude tvoje dielo skrášľovať bratislavskú električku a svoj umelecký príbeh môžeš vyrozprávať na našom webe.

Ak sa dostaneš do výberu, zdieľaj svoju prácu s celým svojím okolím, aby ste spoločnými silami vyzbierali čo najviac hlasov. Každý deň môže jeden človek udeliť svojmu favoritovi iba jeden hlas. Pri tvorbe diel je nekonvenčné myslenie vítané, mysli však na výsledný formát, mal by sa prispôsobiť a vyniknúť aj na električke.

Krátke zhrnutie:

• Vytvor vizuálne zaujímavé umelecké dielo na tému -18* ICE COLD.

• Zaregistruj svoju prácu na

• Ak nás tvoje dielo zaujme a spĺňaš všetky podmienky súťaže, uverejníme ho na

• Najlepšie diela vyberie verejnosť hlasovaním. Každý deň môžeš hlasovať iba jedenkrát.

Vieme, že na Slovensku je veľa talentovaných a mladých umelcov, ktorým chýba príležitosť odprezentovať svoje nadanie a naštartovať tak budúcu kariéru. Táto výzva ti to možno pomôže zmeniť, a preto neváhaj a zapoj sa. Vyplň registračný formulár na webe, nahraj dielo v digitálnej podobe a čakaj na odpoveď. Svoje dielo môžeš prihlásiť do 26. júna. Dobre si premysli, aké dielo nahráš – na jednu osobu pripadá len jedno dielo. Rovnako nemôžeš nahrať dielo, ktoré bolo vytvorené a publikované pred vyhlásením výzvy. Vo svojej e-mailovej schránke po ukončení open callu nájdeš správu, v ktorej zistíš, či spĺňaš podmienky a posúvaš sa ďalej do hlasovania. Osud tvojej práce potom zostane v rukách verejnosti. O tom, ako dopadol výsledok hlasovania, ťa budeme informovať e-mailom.