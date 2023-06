Krajšie a vtipnejšie ninja korytnačky tu ešte neboli. Nový animák od Setha Rogena chce divákov prekvapiť veľkými zmenami

Sleduj podarený trailer na animovaný film o ninja korytnačkách, ktorý štýlom animácie trochu pripomína Spider-Man: Paralelné svety.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem je nový animák z dielne štúdia Paramount Pictures. Vyrozpráva starý známy príbeh o korytnačkách ninja na čele s Leonardom, Donatellom, Michelangelom a Raphaelom ako ochrancov nevinných. Pre svoj netradičný, zmutovaný vzhľad ich však verejnosť veľmi nemusí.

Štyria bratia pod vedením ich majstra a otca, zmutovaného potkana Splintera, zisťujú, že na svete nie sú jedinými mutantmi a že sa môžu pridať k ďalším podobným vyvrheľom spoločnosti, avšak za cenu toho, že svet ovládnu mutanti a budú utláčať ľudí. Je jasné, ako to asi dopadne. Ninja korytnačky sa rozhodnú urobiť správnu vec a pustia sa do boja proti novým, ale aj starým známym nepriateľom.

Animák zaujme netradičným vizuálnym štýlom animácie, podarenými humornými vložkami a zábavnými akčnými scénami. Miestami sa trochu podobá na Spider-Man: Into the Spider-Verse. Režírovali ho Jeff Rowe (režíroval Mitchells vs Machines) a Kyler Spears podľa scenára od Setha Rogena a Evana Goldberga (obaja napísali napríklad Superbad či Sausage Party). V slovenských kinách bude film dostupný už od 3. augusta 2023.