Ted Lasso je najväčším sklamaním roka 2023. Tretia séria pokazila celý seriál, tvorcovia nemali šajnu, čo robiť s postavami

Prečo je 3. séria takým neúspechom a čo všetko mohli tvorcovia spraviť inak?

V recenzii sú jemné spoilery k tretej sérii.

Prvá séria Ted Lasso vyšla cez pandémiu a pôsobila ako jemné, sladké objatie sochy z Kinder Buena, ktorú sme potom mohli zjesť. Jemný pokles kvality a scenára v druhej sérii ešte nikoho nevydesil, no tretia séria to už celé pochovala.

Príbeh Teda Lassa je na konci a aj v prípade, že uvidíme spin-off, netušíme, či sme naň vôbec zvedaví. Keď tvorcovia nemali šajnu, čo robiť s postavami už v hlavnom seriáli, ako to môže byť lepšie v spin-offe?

Tretia sezóna trénera Lassa na lavičke futbalového tímu AFC Richmond sa niesla v znamení trpkých prehier, ale aj veľkolepých výhier. V prvom rade však bola plná nezmyselných a zbytočných dejových línií.

Zdroj: Apple TV+

Zbohom, zdravý rozum a zmysluplné dejové línie

Napríklad celá epizóda odohrávajúca sa v Amsterdame bola dosť čudná aj bez toho, aby obsiahla romantický úlet Rebeccy, ktorá nadviazala puto s neznámym Holanďanom, ktorého v poslednej epizóde náhodne stretla, pretože je očividne pilot. Niektoré vyvrcholenia dejových línií a charakterových oblúkov postáv pôsobia až príliš nasilu a zbytočne bez potrebného hlbšieho rozvoja danej tematiky.

Najlepším príkladom je postava Natea. Z neho tvorcovia spravili na konci druhej série najväčšieho záporáka seriálu a veľkého zradcu. V divákovi vytvorili pocit nenávisti pre jeho činy, ktoré sa nedajú nijako ospravedlniť.

Zdroj: Apple TV+

Už od prvej epizódy tretej série akoby na to postupne začali zabúdať a snažili sa v divákoch vyvolať pocity ľútosti. Každý má právo na reparát a druhú šancu (čo dokázal monológ kouča Bearda), ale pri Nateovi sme na to nemali absolútne žiadny dôvod.

Stal sa z neho odporný egoistický, narcistický človek, ktorý sa vyžíval v ubližovaní druhým. Máme mu teraz odpustiť len preto, že to oľutoval a našiel si priateľku, ktorá v ňom vidí to dobré?

Ani to nebol veľmi geniálny ťah od scenáristov, ktorí divákom a vlastne ani jeho priateľke Jade nedali jediný dôvod, prečo by sa im mal Nate páčiť a čo na ňom Jade vlastne vidí. V podstate slúžila len ako odrazový mostík pre mužskú postavu a jej osobnosť sa dá zhrnúť do jednej vety: má rada Natea.

Zdroj: Apple TV+

Nateovo vykúpenie nepôsobí zaslúžene

Všetky postavy majú Natea radi, pretože mu nikto okrem kouča Bearda nezazlieva nič z toho, čo urobil. Každý na to počas sezóny zabudol a tvorcovia preskočili aj scény, keď sa o tom členovia tímu s Nateom rozprávali. Viacero dejovo bohatých dialógov a príbehového vývoja sa odohralo takzvane off-screen, mimo kamery. Okrem odchodu Natea z West Hamu a jeho pokecu s futbalistami z Richmondu to bol napríklad rozhovor Teda s Rebeccou o jeho budúcnosti v klube.

Tretia séria bola dlhšia ako prvé dve dohromady s väčšinou epizód dlhšou ako jednu hodinu. Ted Lasso to však vôbec nepotreboval a formát polhodinových epizód sa mu hodil viac. Scenáristi akoby dostali za úlohu vymyslieť príbeh tak, aby stopáž vyplnili, pričom výsledkom je množstvo spomínaných zbytočných dejových línií, ktoré nemali na dej a postavy žiaden dosah a vyfučali do prázdna.

Spomenúť môžeme nezmyselnú prítomnosť futbalistu Zavy, ktorý bol karikatúrou Zlatana Ibrahimovića a doteraz nechápeme, na čo tam vlastne bol. Za klobúk si scenáristi nedajú ani Samovu snahu oponovať britským politikom blokujúcim príchod utečencov do krajiny.

Zdroj: Apple TV+

Po sérii tweetov sa táto téma zo seriálu úplne a bez slova vytratila, rovnako ako jasnovidka, ktorá Rebecce predpovedala budúcnosť. Tieto nezmysly podomových čarodejníc a ich fejkových nadľudských schopností by si tvorcovia fakt mohli odpustiť, pretože pôsobia nesmierne trápne.

Nasilu pretláčaný LGBTI vzťah

Samostatnou kapitolou je aj vzťah Roya, Keeley a Jacka. Keeley a Roy sa rozišli z dôvodov, ktoré nepoznajú asi ani samotní scenáristi, a v rámci seriálu to vôbec nedáva zmysel. Namiesto formovania vzťahu s Royom dali Keeley nasilu dokopy s jej šéfkou Jack, čo pôsobilo ako veľmi lacný pokus o LGBTI vzťah. Radšej ten čas mohli venovať Colinovým pocitom a snahe žiť normálny život, čo sa mu ako gayovi, ktorý celý život skrýval svoju orientáciu, až doteraz nedarilo.

Jamie je najlepšou postavou s najlepším príbehom v seriáli

Najlepšou postavou tretej série je rozhodne Jamie. Pôsobí ako jediná postava, s ktorou mali tvorcovia nejaký koherentný plán, ktorý malo zmysel rozvíjať. Jeho osobnostný prerod od začiatku seriálu až po jeho koniec je inšpiratívny a potvrdil, že tohto človeka si divák musí zamilovať. Navyše všetky jeho scény s Royom boli vrcholom medzi všetkými interakciami a dialógmi postáv.

Škoda, že na začiatku predposlednej časti zvolili nasilu humorný prístup k zobrazeniu jeho psychických problémov namiesto toho, aby ich prezentovali serióznejším štýlom. Nakoniec, Ted Lasso už niekoľkokrát ukázal, že dokáže citlivo, seriózne, ale zároveň vtipne poukázať na viaceré spoločenské problémy a dilemy.

Zdroj: Apple TV+

Tretia séria bola zbytočne dlhá, oveľa menej vtipná (skeč s Willom napodobňujúcim kouča Bearda bol však geniálny), točiaca sa v kruhu nezaujímavých a nezmyselných, nasilu pôsobiacich dejových línií. Nenudili sme sa však a naša láska k týmto postavám, futbalu a Richmondu nám dovolila ako-tak si nové epizódy užívať. Bohužiaľ, naštvali nás viackrát, ako potešili.

Úžasné a dojemné finále nezmenilo trpkú príchuť sklamania počas celej série

Ku koncu to už začalo pôsobiť ako starý dobrý Ted Lasso so skvelou predposlednou časťou a s dokonalým finále, ktoré sa emotívne rozlúčilo nielen s divákmi, ale aj s postavami. Tvorcov musíme pochváliť za to, ako odkazujú na predošlé časti a drobné detaily, na ktoré možno väčšina divákov zabudne, ale ostatným vyčaria úsmev na tvári.

K silným pozitívam stále opatrí aj skvelá postava Teda a jeho dialógy s matkou, ktorú boli dosť emotívne a premyslené. Páčilo sa nám aj zakomponovanie Trenta Crimma do príbehu a viaceré „feel good“ dialógy či napínavé futbalové zápasy.

Vzhľadom na množstvo problémov a scenáristických chýb a s prižmúrením oboch očí udeľujeme novým častiam šesť bodov z desiatich. Finálna séria Ted Lasso je však zatiaľ najväčším seriálovým sklamaním roka.

P. S. Stále nám nejde do hlavy, prečo je kouč Beard s Jane a prečo má divákovi záležať na ich toxickom vzťahu, ktorý evidentne ubližuje obidvom.