Komentár: Seriál Ted Lasso nasilu pretláča LGBTI+ vzťah na úkor príbehu a kvality scenára

Tvorcovia seriálu Ted Lasso bojujú s kvalitou scenára v tretej sérii.

V článku nájdeš spoilery k 3. sérii Ted Lasso

V tretej sérii úspešného seriálu Ted Lasso od Apple TV+ je viac LGBTI+ vzťahov ako doteraz. Tvorcovia potvrdili, že Colin je homosexuál, hoci to pred svojimi spoluhráčmi z futbalového klubu AFC Richmond skrýva. V centre deja sú práve medziľudské vzťahy, a tak je prirodzené, že tvorcovia chcú zobraziť aj LGBTI+.

Bohužiaľ, nezvolili si na to dobrý prístup. Hneď na začiatku série nahnevali fanúšikov tým, že sa Keeley a Roy rozišli, hoci na to nemali žiadny dobrý dôvod. Tvorcovia argumentovali tým, že postavy majú veľa práce a nemali by na seba čas, čo je, slušne povedané, nezmyselný dôvod. Tieto postavy si cestu k sebe hľadali počas dvoch sérií, keď preukázali, ako sa k sebe hodia a aký majú na seba pozitívny vplyv.

Ich vzťah sa však rozpadol nečakane pri prvej vážnej prekážke, ktorá mala vyskúšať, aká pevná je ich láska. V celom seriáli pritom kladú dôraz na prekonávanie životných výziev a snahu čeliť problémom spoločne. Vzťah Keeley a Roya fungoval dobre a dával zmysel aj príbehovo.

Zdroj: Apple TV+

Vzťah sa mohol vyvíjať ďalej, no tvorcovia ho z nejakého dôvodu ukončili, akoby v snahe o zdramatizovanie príbehu v bode, kde to vôbec nebolo nutné. Podobné názory majú fanúšikovia na sociálnych sieťach a venovali sa im aj redaktori na filmovom portáli IndieWire.

Je možné, že sme v poslednej epizóde spoznali skutočnú príčinu tohto zvláštneho rozchodu. Teraz sa totiž Keeley „vyspala“ so ženou. Je ňou jedna z jej nadriadených menom Jack. Ide o celkom novú postavu, ktorú tvorcovia predstavili v tretej časti a nevieme o nej vôbec nič.

V súčasnosti je to plochá postava bez akejkoľvek osobnosti, komplexných pocitov či cieľov. Existuje len ako odrazový mostík pre Keeley, ktorá sa ešte stále nevyrovnala s rozchodom s Royom. Keeley a Jack medzi sebou navyše pred touto epizódou mali len profesionálny vzťah.

Zdroj: Apple TV+

Nebola medzi nimi iskra, vzájomná príťažlivosť ani sexuálne napätie. Od prvej série diváci tušia, že Keeley je bisexuálka, takže jej sexualita problémom nie je. Problémom je to, že tento vzťah pôsobí úplne zbytočne a objavil sa z ničoho nič. Pôsobí to dojmom, že sa Keeley a Roy rozišli len preto, aby mohli Keeley dať do LGBTI+ vzťahu a tvorcovia si tak mohli odškrtnúť zapracovanie LGBTI+ témy.

Mohli sa však venovať futbalistovi Colinovi, ktorého dejová línia je s ohľadom na jeho sexualitu zatiaľ nevyužitá. Mohli sa zamerať aj na Trenta Crimma, pri ktorého postave už homosexualitu naznačili tiež, ale nijako ju nepotvrdili ani nerozvinuli. Úplne v poriadku by bolo aj to, keby rozvíjali bisexualitu Keeley, avšak v zmysluplnom dejovom oblúku.

Zdroj: Apple TV+

Takto to pôsobí len ako nasilu implementovaná LGBTI+ téma, ktorá navyše uškodila scenáru a kvalite príbehu, keďže pre existenciu tohto vzťahu museli tvorcovia nelogicky ukončiť ten predošlý. Fanúšikovia a diváci seriálu sú zmätení a nahnevaní, čo sa to vlastne deje. Toto je jeden z tých ojedinelých prípadov, keď je skutočne cítiť, že LGBTI+ témy sú v seriáli nasilu a nepôsobia prirodzene.

Seriál Ted Lasso sa zameriava na trénera amerického futbalu Teda Lassa, ktorý prijme ponuku koučovať futbalový tím v anglickej Premier League, hoci o tomto športe nevie absolútne nič. Pramenia z toho vtipné, ale aj mnohé dramatické a melancholické scény. Ak si tomuto seriálu ešte nedal šancu, naprav to. Určite to neoľutuješ.