Prieskum: 1 z 8 ôsmich mužov si nosí kondómy ešte aj na pohreb

„Nikdy nevieš“ na úplne inej úrovni.

Jeden z 8 mladých mužov priznáva, že má pri sebe pre istotu kondómy na pohreboch. Vyplýva to z amerického online prieskumu firmy Trojan, do ktorého sa zapojilo 2000 ľudí vo veku 18 – 25 rokov. Jeden zo 4 opýtaných si kondómy berie aj na stretávku zo strednej školy, čo je menej morbídne, ale stále svedčí o pripravenosti, informuje Mashable.

Ochrana je zodpovednosťou oboch ľudí

Na ochrane mladým ľuďom záleží, vyplýva z prieskumu. Sedemdesiatsedem percent opýtaných si myslí, že je to rovnako zodpovednosť mužov aj žien, aby zabezpečili ochranu. A až 78 % mužov by radšej zvolilo zodpovednosť v podobne nosenia kondómu, než aby vytvárali nátlak na partnerku a nútili ju brať antikoncepciu. Na porovnanie, 52 % žien by bolo radšej, keby mali muži kondóm, než aby ony museli brať antikoncepciu.

Pokiaľ však ide o samotnú prípravu, tak s možnosťou sexu prakticky kedykoľvek a kdekoľvek zjavne ráta pomerne veľká časť opýtaných. Na prvé rande si ochranu donesie 65 %, hoci väčšina (63 % z nich) by sa na ochranu opýtala, až keď by sa ocitli v posteli. Ale takmer všetci opýtaní (91 %) vravia, že vzhľadom na súčasné dianie v krajine by veľmi pravdepodobne použili kondóm na prevenciu tehotenstva a sexuálne prenosných infekcií.

A kde všade majú títo ľudia uložené kondómy? Viac ako polovica na nočnom stolíku (najmä ženy, u nich to je 57 % opýtaných), veľká časť aj v peňaženke (tu kraľovali muži, až 52 % z nich nosí kondóm v peňaženke). Asi dve tretiny mužov a takmer polovica žien má kondóm pri sebe v každej chvíli.