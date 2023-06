KVÍZ: Staráš sa dobre o svoje vlasy? Odpovedz na otázky a zisti to

Pokiaľ chceš, aby tvoje vlasy vyzerali super pri každej príležitosti, musíš sa o ne aj dobre starať. Je tvoja vlasová rutina správna?

Na to, ako tvoje vlasy vyzerajú, má vplyv to, čo ješ, koľko tekutín vypiješ, ale aj mnoho vonkajších vplyvov. Keď chceš, aby boli zdravé a pekné, mal by si si v starostlivosti o ne nájsť podobnú rutinu, akú dodržiavaš pri starostlivosti o pleť. Správna a nesprávna rutina sa odzrkadlí na výzore tvojich vlasov a aj na celkovom dojme z tvojho zovňajšku. Máš svoje obľúbené finty a vlasy, ktoré ti ostatní závidia, alebo sa v tomto smere stále hľadáš? Otestuj sa v našom kvíze.

Z vlastnej skúsenosti vieš, ako dlho trvá, kým vlasy narastú, a ako málo stačí, aby sa poškodili. Preto pri starostlivosti o ne dobre zváž aj výber produktov. Matrix predstavil rad produktov Food For Soft, ktorý zahŕňa šampón, kondicionér a multifunkčné olejové sérum. V týchto produktoch nájdeš ingrediencie na udržanie vlasovej hydratácie ako avokádový olej či kyselinu hyalurónovú, vďaka ktorým tvoje vlasy nebudú „smädné“.