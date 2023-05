Rozvod pred tridsiatkou: Mladí Slováci prezradili, prečo sa tak skoro zosobášili aj čo viedlo k rozvodu

Medzi najčastejšie príčiny rozvodov na Slovensku patrí rozdielnosť pováh, názorov a záujmov, ale páry často uvádzajú aj neveru či alkoholizmus. Stretli sa s nimi aj ľudia, ktorí nám porozprávali o svojich rozvodoch.

Kristína sa s dnes už bývalým manželom pozná od svojich dvanástich, chodila s ním od sedemnástich, vydala sa v devätnástich a o osem rokov neskôr prišiel rozvod. Koniec manželstva podporili rôzne traumy z detstva, ktoré sa im nepodarilo riešiť pred sobášom, a takisto nezrelosť.

Bývalí manželia majú spolu dve deti. „Bola to moja životná láska, ale mali sme problémy. Časom som si uvedomila, že takto žiť nemôžem. Neustále som sa bála, manžel často vybuchoval, nevedela som, čo ho rozhnevá a čo nie. Z domu aj z manželstva som utiekla.“

Rozvod je v slovenskej spoločnosti stále tabu. Vo všeobecnosti sa vníma ako zlyhanie či tragický koniec lásky, najmä v prípadoch, keď sa manželstvo skončí po pár rokoch ešte pred tridsiatkou. Nie každý náš respondent však s týmto stereotypom súhlasí.

Rozprávali sme sa s ľuďmi, ktorí zažili rozvod v mladom veku. Povedali nám, ako to prežívali, čo na to hovorili ich známi, ako sa vyrovnali s nálepkou rozvedený či rozvedená a aké to bolo, vhupnúť do sveta randenia po rokoch manželstva.

Kristína: Dnes by som sa nerozviedla

Kristína (31) vraví, že sa rozviedli, pretože neboli zrelí na manželstvo, ale svoju úlohu zohrali aj nespracované traumy z detstva. Vzhľadom na ochranu jej súkromia a súkromia jej detí neuvádzame jej celé meno.

S exmanželom ostali kamarátmi a vraví, že paradoxne je dnes ich vzťah lepší. Majú dohodnutú striedavú starostlivosť, ale muž ju aj ich dve deti navštevuje podľa svojich možností.