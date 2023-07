Jamie Foxx: Zahral si blues s Rayom Charlesom, utiekol z nakrúcania Miami Vice, spolupracoval s Kanyem Westom a získal Grammy

Ktoré roly mu zmenili život a ako sa mu podarilo získať cenu Grammy?

Stvárnil legendárneho nevidiaceho speváka Raya Charlesa aj odvážneho pomstychtivého Djanga v úspešnom postmodernom westerne Quentina Tarantina. Zažiaril tiež v strhujúcom krimitrileri Collateral po boku Toma Cruisa a v akčnej dráme Miami Vice.

Okrem toho si ho mohol ďalej vidieť v trpkej vojnovej komédii Jarhead či v komiksovke o Spider-Manovi, kde si zahral záporáka Electra. Oscarový herec, komik a hudobník Jamie Foxx, vlastným menom Eric Marlon Bishop, sa narodil v Texase 13. decembra 1967 a do širšieho povedomia sa dostal vďaka komediálnemu seriálu In Living Color začiatkom deväťdesiatych rokov.

Zahrali si v ňom aj komici Jim Carrey a Chris Rock. V roku 1996 si Foxx založil a produkoval vlastný sitkom The Jamie Foxx Show, ktorý trval do roku 2001. Počas piatich sérií vzniklo až 100 epizód. Vo filmovom priemysle debutoval v roku 1992 snímkou Toys, ktorú nakrútil významný režisér oscarového Rain Mana Barry Levinson.

Z tínedžerskej komédie až k elite

Prvú hlavnú úlohu získal v tínedžerskej romantickej komédii Booty Call (1997), kde sa snažil dať návod, ako dostať dievčatá do postele. Následne ho obsadil herec Ice Cube do svojho celovečerného režijného debutu s názvom The Players Club a paradoxne o rok neskôr už Foxx stál na pľaci medzi absolútnou elitou.



Dostal totiž úlohu vo skvelej športovej dráme Any Given Sunday v réžii Olivera Stona (Platoon, JFK). Stvárnil hráča amerického futbalu a zahral si po boku Al Pacina, Dennisa Quaida, Jamesa Woodsa či Cameron Diaz. Za snímku dokonca získal vôbec prvú nomináciu na cenu newyorských filmových kritikov.