Bizár z Met Gala 2023: Jared Leto prišiel oblečený do kostýmu Lagerfeldovej mačky Choupette

Jared Leto si na včerajšom Met Gala obhájil status šoumena. Po roku 2019, kedy prišiel na červený koberec s podobizňou vlastnej odrezanej hlavy, sa teraz ukázal v kostýme Lagerfeldovej mačky Choupette.

Tohtoročné Met Gala, ktoré sa konalo včera 1. mája v Metropolitnom múzeu umenia v New Yorku, vzdalo témou aj dress codom poctu zosnulému dizajnérovi Karlovi Lagerfeldovi. Okrem jeho ikonického bieleho copu a čiernych slnečných okuliarov sa „módny boh“ preslávil aj štvornohým miláčikom, mačkou Choupette, ktorá si dodnes žije na vysokej nohe.

Hoci mačka (v zastúpení svojho tímu) na Instagrame oznámila, že sa podujatia osobne nezúčastní, jej podobizeň sa predsa len objavila na červenom koberci Met Gala. Nemôže za to nik iný, ako Jared Leto, ktorý na udalosť prišiel v dokonale prepracovanom a nadrozmernom kostýme bielej mačky.

View this post on Instagram A post shared by MissBloom.gr (@missbloomgr)

Nečakaný úlet vyvolal medzi prítomnými veľké ohlasy a v momente, keď si dal herec dole vrchnú časť masky si vyslúžil niekoľko úškrnov a objatí od hollywodskych kolegov vrátane Anne Hathaway, Lizzo či Salma Hayek.

Spevák a herec (ale aj bohém, preto ho milujeme) Jared Leto, si má podľa informácii Vanity Fair zahrať Karla Lagerfelda v pripravovanom životopisnom filme. Hoci si prítomní na Met Gala užívali jeho zmysel pre humor, známy fashionista si nemohol odpustiť aj serióznejší look, ktorý pozostával z čierneho plášťa so strieborným patentom, plisovanej sukne, čiernych nohavíc a polopriehľadnej blúzky.

To, že Jared nič nenechal na náhodu, dokazuje aj jeho prepracované dymové líčenie. V oboch prípadoch dokázal, že je kráľ červených kobercov. Ako ukázal s kostýmom Choupetta, jeho kreácie na Met Gala len tak niekto neprekoná, hoci snaha by bola.

Jared totiž nie je jediný, kto sa pri výbere kostýmu inšpiroval Choupettom. V podobnom znení sa niesol aj look Doja Cat, ktorá si na Met Gala vyrazila v striebornej róbe pripomínajúcej luxusný kostým mačky. Šaty od Oscara de la Rentu so siluetou morskej panny dopĺňala strieborná kapucňa s ušami, flitre a dlhá operená vlečka. Kostým Doja Cat si podľa Harper's Bazaar vyžadoval viac ako 5000 hodín ručnej práce.

View this post on Instagram A post shared by Met Gala (@themetgalaofficial)

Speváčka doplnila svoj outfit striebornou čelenkou a jemnou diamantovou retiazkou, ktorá dopadala na jej čelo spopod kapucne. Na rozdiel do Leta išlo o jediný look speváčky, ktorý predviedla na červenom koberci. Choupette to vraj celé sledoval z pohodlia domova, ktovie, ako vníma konkurenciu.