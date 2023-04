Dovolenka v Chorvátsku: 5 úplne nových zážitkov, ktoré ti spestria dovolenku pri slovenskom mori

Ten, kto si myslí, že ho Chorvátsko nemôže už ničím prekvapiť, sa zrejme mýli. V tomto článku ti predstavíme slovenské more z iného uhla pohľadu. Dozvieš sa viac o lokálnej kuchyni, vzácnych pokladoch, ale aj o skvelom ubytovaní.

Hory, salaš, jaskyne aj miesto natáčania filmu Winnetou. Asi málokto by si povedal, že všetky tieto veci súvisia so známou dovolenkovou destináciou. Chorvátsko je obľúbené medzi mnohými národmi Európy vrátane obyvateľov Česka a Slovenska. Niet preto divu, že ho nazývame naším morom. Väčšinou si však túto krajinu na pobreží Jadranského mora predstavujeme ako širokánske pláže s dovolenkovými domčekmi.

Chorvátsko však toho ukrýva omnoho viac, o čom svedčí aj tento článok. Prevediem ťa v ňom touto krajinou tak, ako ju určite nepoznáš. Predstavím ti rôzne mestá, zážitky, ktoré v nich môžeš zažiť, opíšem ti skvelú chorvátsku kuchyňu a dozvieš sa aj o úchvatnom rezorte, v ktorom sa môžeš počas svojho pobytu ubytovať.

Skaly, safari a… Winnetou?

Aj v tomto duchu sa môže niesť cestovanie po Chorvátsku. Pre mnohých to znie neuveriteľne, ale áno, aj Chorvátsko má nádherné hory, v ktorých ukrýva obrovské bohatstvo. Zistíš to napríklad pri návšteve národného parku Paklenica. Nachádza sa nad mestom Starigrad neďaleko Zadaru.

Pri vchode ťa vítajú mohutné skaly a šum vodopádu. Na skalách niekoľko ľudí, najmä zo zahraničia, ktorí sem chodia praktizovať svoje hobby. Liezť v Paklenici sa naozaj oplatí. Nachádza sa tu niekoľko cestičiek, od tých najľahších až po poriadne náročné. Okrem toho sa v parku, priamo v jednej zo skál, nachádza obchodík so všetkým potrebným, čo na lezenie potrebuješ. A hádaj čo, nájdeš v ňom aj suveníry.

Okrem národného parku je zaujímavé aj samotné mestečko pod ním. Práve zo Starigradu sa totiž organizujú safari zájazdy v terénnom aute po tamojších horách. Turisti tak majú jedinečnú možnosť pokecať s kravami na lúkach, naučiť sa niečo o prírode a spoznať miesto, kde sa natáčali časti dobrodružného filmu Winnetou. No a to najlepšie: majú možnosť zažiť poriadny adrenalín jazdou v landroveri po tých najstrmších kopcoch.

Ak by ti však po všetkých spomenutých atrakciách a sklamaní z neúspešného hľadania Winnetoua chýbal poriadny zážitok, môžeš napríklad skočiť z mosta. V blízkosti sa totiž nachádza Maslenický most so stanoviskom bungee jumpingu. Výnimočný je práve tým, že je najvyšším mostom v Chorvátsku, z ktorého sa dá „bandži“ skočiť.

Mesto, kde ťa uzdraví soľ

Pag. Tieto tri písmenká v sebe ukrývajú nielen názov jedného z chorvátskych ostrovov, ale aj množstvo zaujímavostí z histórie, gastronómie aj cestovného ruchu. Na Pag sa dostaneš trajektom alebo cez most, ktorý tento ostrov spája s diaľnicou Záhreb – Split. Pozor si však musíš dať na silný lokálny vietor bura. Ten ti môže prechod cez most poriadne skomplikovať. Keď je bura silná, most je z bezpečnostných dôvodov uzavretý.

Okrem silného vetra je však ostrov známy jedným vzácnym pokladom. V jednej rozprávke sa istý pán kráľ urazil, keď mu jedna z dcér povedala, že ho má rada ako soľ. S istotou môžem povedať, že kráľ nepochádzal z ostrova Pag. Keď spomínaná bura fúka správnym smerom, prenáša vzduchom z vĺn morskú soľ na ostrov. Nachádza sa jej teda veľa nielen vo vzduchu, ale napríklad aj na tráve, kde sa pasú ovečky. Potom čo soľ prebehne tráviacim traktom ovečiek, z ich mlieka sa vyrába typický pažský syr so slanou príchuťou.

Na ostrove teda nájdeš množstvo výrobkov zo soli, ktoré môžeš použiť nielen doma v kuchyni ako prísadu do jedla, ale aj na uzdravenie tela i duše. Soľ totiž pôsobí ako antidepresívum, má priaznivé účinky na nervový systém a v správnej miere môže pozitívne ovplyvniť aj krvný tlak.

Ostrov Pag je ďalej známy svojimi plážami, ktoré sú, mimochodom, kamienkové aj piesočnaté. Okúsiť tu môžeš lokálnu kuchyňu, ale pozor, nejedz predtým ryby. Lokálni ti s radosťou ponúknu aj štyri chody, z ktorých každý jeden bude obsahovať rybu alebo iného tvora z mora. V neposlednom rade mi nedá nespomenúť typickú pažskú čipku, ktorú sa deti v školách stále učia vyrábať. Zaujímavosťou je, že ju šijú ihlou a niťou. Vytvorenie trebárs menšieho obrusa tak môže trvať až niekoľko dní.