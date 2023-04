Červy majú pod vplyvom marihuany rovnakú chuť na nezdravé potraviny ako ľudia. Tento hmyz by nám mohol pomôcť vo výskume

Červy po namočení do kanabinoidu prejavovali väčšiu preferenciu pre potraviny s vyššou kalorickou hodnotou.

Nielen ľudia vyhľadávajú po užití marihuany nezdravé jedlá. Nový výskum neurovedcov z univerzity v Oregone zistil, že to platí aj pre červy. Ukázalo sa, že by sa mohli využívať na výskum toho, ako táto „ľahká droga“ ovplyvňuje ľudský nervový systém. O štúdii uverejnenej v časopise Current Biology píše časopis Nature.

Vedci napodobnili stav po užití marihuany tak, že červy namočili do kanabinoidu. Krátko nato zvieratá prejavovali väčšiu preferenciu pre potraviny s vyššou kalorickou hodnotou. Červy sa k tejto potrave hrnuli a zostávali tam dlhšie ako zvyčajne.

Toto zistenie naznačuje, že droga môže zasahovať do dôležitého mechanizmu, ktorý pomáha regulovať chuť do jedla. Experiment tiež naznačuje, že tento mechanizmus vyvinul pred 500 miliónmi rokov, kedy sme sa evolučne oddelili od tohto druhu červov.

Hmyz by nám mohol pomáhať

Kanabinoidy sa viažu na bielkoviny, nazývané kanabinoidné receptory, ktoré sú v mozgu, nervovom systéme a iných častiach tela. Ak kanabinoidy obsahujú chemickú látku známu ako THC, môžu navodiť pocit uvoľnenia a spokojnosti, píše Guardian.

Za normálnych okolností tieto receptory reagujú na kanabinoidy, ktoré sú prirodzene prítomné v tele, známe ako endokanabinoidy. Endokanabinoidný systém zohráva dôležitú úlohu pri stravovaní, úzkosti, učení a pamäti, reprodukcii a metabolizme.

Jeden z autorov štúdie Shawn Lockery povedal, že sa zamerali na výskyt kanabinoidov v ľudskom tele: „Kanabinoidná signalizácia je prítomná vo väčšine tkanív v našom tele. Mohla by sa preto podieľať na príčine a liečbe širokého spektra ochorení.“

„Skutočnosť, že gén ľudského kanabinoidného receptora je funkčný v experimentoch s červami vytvára predpoklady pre rýchly a lacný skríning drog. Najmä tých, ktoré sú zamerané na širokú škálu proteínov zapojených do kanabinoidnej signalizácie a metabolizmu. To by mohlo priniesť výrazný prínos pre ľudské zdravie,“ vraví Lockery.

„Čím viac budeme vedieť na základnej úrovni o fyziológii drog, tým zdravšia bude v konečnom dôsledku naša spoločnosť,“ dopĺňa.