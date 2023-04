Keď Slováci zabíjali v zahraničí: výročie vzťahu oslávili opíjačkou, potom ju upálil zaživa

Pochádzajú zo Slovenska, no žili v zahraničí. V našej krajine ich nespomíname v spojitosti s ich úspechmi, ale vraždami.

Opitý muž pri oslave výročia vzťahu oblial svoju partnerku benzínom a upálil ju zaživa. Slovenka spoločne s komplicom zavraždila dôchodkyňu a jej muža, ktorí jej poskytli prácu, bývanie a krátko pred vraždou jej dokonca ochotne zaplatili mobilný paušál.

V článku o vraždách Slovákov zo zahraničia sme sa zamerali na viaceré menej známe prípady. Na Refresheri si však môžeš prečítať aj o slovenskom nájomnom vrahovi mafie, ktorý okrem iného vraždil aj v Maďarsku, či o sériovom vrahovi, ktorého krvavá stopa vedie až do Holandska a Nemecka.

Mileniálni „Bonnie a Clyde“ (Kanada)

Miesto vraždy: Kanada

Počet obvinených: 2

Počet obetí: 2 (muž a nenarodené dieťa)

Slovák Oliver Karafa a jeho priateľka Yun Lu Li sú v Kanade obvinení zo zastrelenia 38-ročného Tylera Pratta a z pokusu o zavraždenie jeho priateľky. Tá síce nakoniec útok prežila, no v dôsledku ťažkých zranení prišla o dieťa.

Po údajnom spáchaní tohto trestného činu, ktorý sa odohral 28. februára 2021 v Hamiltone, sa dali na útek a kanadské médiá ich začali prezývať mileniálni Bonnie a Clyde, informoval New York Post. Dvojicu o 3 mesiace neskôr chytila na území nášho južného suseda maďarská polícia, odkiaľ ich vydali naspäť do Kanady.

V prípade odsúdenia by nešlo o Karafov prvý trest. Ešte ako 19-ročný v roku 2012 spôsobil pod vplyvom alkoholu autonehodu, pri ktorej zomrel jeho spolujazdec. Súd ho vtedy poslal na 5 rokov za mreže.

New York Post píše, že obaja údajní páchatelia pochádzajú zo zámožných rodín. Yun Lu Li si po vydaní z Maďarska do Kanady vo väzbe odsedela približne pol roka, po ktorom jej rodina zložila 2-miliónovú kauciu. Až do vynesenia rozsudku musí zostať 24 hodín denne v domácom väzení a jej pohyb je kontrolovaný monitorovacím náramkom. Dvojica naďalej čaká na vynesenie rozsudku.

Najala si vrahov slovenská prostitútka? (Rakúsko)

Miesto vraždy: Rakúsko

Počet odsúdených: 3

Počet obetí: 1

Trest: 17, 18 a 19,5 roka



Dvojica Slovákov začiatkom milénia zavraždila Taliana, ktorého telo v roku 2001 našla polícia s bodnými a so strelnými ranami pri rakúskej obci Sinabelkirchen. Súd plánovača vraždy a jedného z vykonávateľov odsúdil v roku 2019 na 17 a 18 rokov.