Vytvor si maturitné a absolventské tričko s vlastnou potlačou online

Tričká pre maturantov či tričká pre absolventov sú suvenírom na (strasti)plnej ceste za titulom. U nás si vytvoríš skvelé motívy na maturitné tričká a mikiny online

Vedomosti vyšumia (ok, asi nie všetky, ale aspoň časť z nich), no zážitky a absolventské oblečenie zostanú. To platí či si deviatak, maturant, alebo budúci absolvent vysokej školy. U nás v Puppynatore si dávajú absolventské mikiny a deviatacké tričká vyrábať triedy z celého Slovenska. Aj preto veľmi dobre vieme, aké náročné niekedy býva zvoliť si spoločný motív na absolventské tričko pre celú triedu. Máme však dobrú správu – v našom online Kreátore nájdeš desiatky predvolených motívov na maturitné tričká, deviatacké mikiny a ďalšie oblečenie pre študentov-absolventov. Okrem toho si môžeš vytvoriť vlastné a úplne originálne oblečenie. Poďme sa na to pozrieť zblízka:

Absolventské tričko s vlastnou potlačou fotky a/alebo nápisom. Toto je prípad, kedy si ako trieda vyrobíte jedinečné a originálne tričko s vlastnou potlačou fotky a nápisom alebo rovno s kombináciou týchto dvoch elementov. Tričko možno potlačiť zo všetkých strán a dokonca aj na rukávoch, takže miesta pre prezývky a extra fotky je dosť! To isté platí aj o absolventských mikinách.

Tričká pre maturantov a deviatacké tričko s predvoleným motívom. Máme iks nápadov a motívov na deviatacké tričká. Keďže si môžeš tričká a mikiny pre absolventov potlačiť z oboch strán, veľa tried to využíva tak, že si na jednu stranu zvolí náš predvolený motív a na stranu druhú svoje vlastné motto či zoznam študentov. Každopádne, jednotlivé motívy si môžeš upravovať podľa seba – meniť farbu, veľkosť písma a umiestnenie na oblečení.

Potlač tričiek s fotkou triedy, nápisom ši logom

Fotka triedy na tričko je dobrý nápad ako ozdobiť absolventské tričko. Aby to však nebolo iba o fotke, ale aj o nápise, motte alebo zozname tvojich spolužiakov, odporúčame ti potlač tričiek na obe strany absolventského trička a zhotoviť kombináciu fotka + nápis.

Tip #1: Tričko s fotkou spolužiakov a triednym zoznamom

Z prednej strany trička potlačíme fotku tvojej triedy. Na zadnej strane bude nápis „Limitovaná edícia“ a pod ním zoznam študentov – tvojich spolužiakov. Chceš tričko spraviť ešte viac extra? Využi fixky na textil a nechaj spolužiakov podpísať na k svojmu menu. Vyzerá to parádne!



Tip #2: Deviatacká mikina s nápisom Prežijú len najsilnejší

Tento nápis je osvedčený tip na mikinu pre deviatakov. Aby ale bol o čosi originálnejší, odporúčame ti tento nápis dať z prednej strany mikiny a zozadu zase hashtag s tvojím menom – napríklad #Ivuško. A vieš, čo ešte je fajn? Môžeš si vybrať akýkoľvek font z našej ponuky, takže… Nuda to nebude!



Tip #3: Tričko Maturita formalita

Tričko pre maturantov s nápisom Maturita formalita už zľudovelo. A my ti dáme tip na to, ako sa s týmto dizajnom vyhrať tak, aby bolo naozaj špeciálne! Vtip je vo fotografii, ktorá pôjde pod nápis. Odfoť portrét každého spolužiaka tak, že pred sebou budú mať gesto 'svet gombička' – spojený palec s prstenníkom.

Absolventi – povedz to nápisom!

Nápisy na deviatacké tričká a mikiny

Som deviatak, milujem školu, rád sa učím… a mám rád vtipné tričká!

Nezhodli sme sa na motíve, ale odchádzame spoločne!

Absolventkaris – machri sme boli, machri zostaneme!

Abslvnt

Prišiel som, videl som… stačilo, odchádzam!

Nápisy na maturitné tričká a mikiny

Nerušiť, maturujem!

Maturita? Challenge accepted!

Maturita? Čo to je? Dá sa to piť?

Mtrnt

Mikina s vlastnou potlačou pre končiace ročníky

Samozrejme, nemusíš byť len maturant alebo deviatak, aby si si u nás mohol zhotoviť absolventskú mikinu. Skvelé a otiginálne nápady na absolventské tričká tu nájdu aj iné končiace ročníky. Napríklad mikina s vlastnou potlačou pre absolventov záujmových krúžkov (tričká pre absolventov ZUŠ) alebo tričká pre absolventov vysokej školy (tričko s nápisom Mgr., mikina s nápisom Ing. a ďalšie).

Prečo si vytvoriť absolventské tričko práve na Puppynatore?

Dohodnúť sa na nápise na tričko alebo na motívy absolventskej mikiny nie je jednoduché. Áno, už sme to párkrát spomenuli, ale keďže sa s tým na nás obraciate často, povieme to znovu. My však vieme, ako na to! Tu sú dva tipy na to, ako sa ľahko dohodnúť na finálnom motíve na absolventské tričko či mikinu.

Vytvor originálny motív v online Kreátore a zdieľaj ho o spolužiakmi

Na Puppynatore máš výhodu v tom, že deviatacke tričko či mikinu pre maturantov, ktoré si nadizajnuješ, môžeš jednoducho zdieľať prostredníctvom unikátneho odkazu napríklad vo vašej WhatsApp skupine či online. Spolužiaci tak vopred uvidia, ako jednotlivé motívy vyzerajú a môžu jednoducho hlasovať za alebo proti.

Ak si niekde našiel lepšiu cenu, pošli nám ju a my ju prebijeme

Úplne seriózne. Všetky naše tričká pre deviatakov a absolventské mikiny sú len od kvalitných a preverených značiek. Napriek tomu si môžeme dovoliť pripraviť práve pre tvoju triedu špeciálnu cenovú ponuku s množstevnou zľavou.