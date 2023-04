Najviac fresh páry tenisiek, ktoré kúpiš za retail. Vyskúšaj novinky z dielní Salomon, New Balance či Mizuno

Vybrali sme 10 modelov v jarných vyhotoveniach, vďaka ktorým budeš v uliciach neprehliadnuteľný/-á.

Nový pár tenisiek je vždy dobrý nápad, a to bez ohľadu na fakt, koľko párov už vlastníš vo svojej zbierke. Vďaka spolupráci s online obchodom Footshop pravidelne tvoríme výbery, v ktorých nájdeš tipy na najviac fresh vyhotovenia od svetoznámych značiek. Inak tomu nebude ani dnes.

Bez zbytočných omáčok sa presunieme k plejáde trendových tenisiek, vďaka ktorým povýšiš svoje outfity na úplne nový level. Priprav sa na retro semišové klasiky v sviežich farbách s logom Adidas Originals aj futuristické siluety z dielní značiek Mizuno či Salomon. Bonusom je high fashion model spod rúk Rafa Simonsa. Nájdi svojho favorita a ovládni ulice.

Nike Cortez '23 W – 112,95 €

Tenisky, v ktorých Tom Hanks vo filme Forrest Gump bežal 3 roky, 2 mesiace, 14 dní a 16 hodín, vďaka čomu ich pozná celý svet. Medzi novinkami v obchode Footshop nájdeš upravenú verziu siluety Cortez s prívlastkom '23, ktorá je zahalená do vrstvy semišu v neutrálnej farebnej schéme s kontrastným červeným panelom v gumovej medzipodrážke.

Ak hľadáš nadčasový pár tenisiek, ktorý využiješ na množstvo spôsobov a výrazne neohrozí ani tvoj rozpočet, ide o skvelú voľbu. Dostupné sú v ženských veľkostiach.

Nike Dunk Low W – 112,95 €

Rovnako pre ženy sú určené aj atraktívne Nike Dunk Low v bielom vyhotovení s množstvom farebných panelov, ktoré sú ako stvorené na jar a leto. Čerstvá novinka na pultoch obchodov vyzerá skvelo a teším sa, keď ich uvidíme v uliciach.

Z nášho pohľadu ide o jedno z najzaujímavejších vyhotovení modelovej rady Dunk Low v tomto roku, ktoré stojí za kúpu. Cena na úrovni 110 eur vrátane doručenia je viac ako férová s ohľadom na originálnu farebnú schému aj kvalitu materiálov.

Adidas Originals Campus 00s – 122,95 €

Trend skejtbordových tenisiek je stále prítomný a vedenie spoločnosti Adidas Originals predstavuje ďalšie skvelé vyhotovenie siluety Campus 00s so širokými šnúrkami.

Dizajnérsky tím ponechal modelu pôvodný vzhľad Campus 80s, ale zvolená, tmavomodrá farebná schéma a pevná konštrukcia vytvárajú moderné línie, zatiaľ čo charakteristické tri prúžky a prvotriedny semišový zvršok sú verné kultovému štýlu tenisiek Campus. Vďaka moderným technológiam sú tenisky skvelou voľbou na celodenné nosenie.

K dispozícii sú v mužských veľkostiach v limitovanom množstve za približne 120 eur. V prípade, že je tvoja veľkosť vypredaná, skús rovnako atraktívnu tmavozelenú verziu.

Adidas Originals Rivalry Low 86 – 124,95 €

Ak niekto vie, ako vrátiť na vrchol svoje retro modely tenisiek, je to vedenie spoločnosti Adidas Originals. Jeden dôkaz nájdeš vyššie a na druhý sa práve pozeráš. Ide o siluetu s názvom Rivalry Low 86, na ktorú sa zabúda, ale patrí medzi klenoty v portfóliu značky.

Dizajnéri použili na výrobu kvalitné materiály (semiš a syntetické tkaniny), ktoré zahalili do neutrálnej sivej farby s tromi prúžkami z oboch strán, vďaka čomu si tenisky ihneď zamiluješ. Ak nimi plánuješ doplniť svoju zbierku tenisiek, priprav si 125 eur.

Či je to veľa alebo málo, necháme na tvojom posúdení. Ak ťa neoslovilo farebné vyhotovenie, skontroluj bielo-sivú verziu.

Mizuno Sky Medal Premium – 149,95 €

Ak si doteraz nepoznal/-a značku Mizuno, je správny čas túto chybu napraviť, keďže ide o jedného z najvýznamnejších hráčov na trhu. Rozsiahly archív spoločnosti s viac ako 100 ročnou históriou ponúka desiatky športových modelov, ktoré zmenili pravidlá hry.

Modelová rada s názvom Sky Medal Premium v sebe spája mäkké semišové prekrytia a sieťové podklady s jemnými pastelovými farbami položenými na maximálne pohodlnej podrážke s technológiou EVA. Vo finálnom výsledku ide o prémiové tenisky so športovým pocitom.

Mizuno Wave Rider 10 – 149,95 €

Pri značke Mizuno chvíľu zostaneme, a to prostredníctvom tenisiek Wave Rider 10, ktoré dokonale odrážajú vzácnu rovnováhu medzi prijatím dedičstva a snahou o novú perspektívu.

Japonská duša tohto výtvoru je zreteľná v spôsobe, akým je samotná podstata značky s modernou estetikou. Tenisky Mizuno Wave Rider 10 boli prvýkrát v predaji v roku 2007, aby o deväť rokov neskôr, dizajnéri vylepšili pôvodný model vďaka zmesi technológií, ktoré zabezpečuje komfort pri pohybe.

Bielo-strieborno-modré vyhotovenie modelu má športový, ale veľmi sofistikovaný vzhľad, ktorý zvýrazňuje strohosť siluety a dodáva tomuto ikonickému štýlu rafinovaný nádych. Cena je 150 eur a k dispozícii je tiež variant s tmavozelenými a fialovými panelmi.

New Balance 9060 – 182,95 €

Značka New Balance v posledných sezónach ovládla teniskový priemysel, a to aj vďaka modelovému radu s číselným označením 9060, ktorý predstavuje nové vyjadrenie vycibreného štýlu a dizajnu značky New Balance založenom na vývoji, respektíve progrese.

Tieto svieže tenisky reinterpretujú známe prvky, ktoré pochádzajú z klasických modelov zo série 99X s futuristickou estetikou a so vzhľadom typickým pre trend Y2K. Nižšie nájdeš minimalistické bielo-čierne vyhotovenie vhodné na jarné obdobie, čomu nahráva sieťovaná konštrukcia, ktorú dopĺňa kožené prekrytie s výrazným logom značky New Balance z oboch strán.

New Balance 2002R – 187,95 €

Tenisky New Balance 2002 vyšli prvýkrát v roku 2010 ako nástupca modelu s označením 2001, po ktorom prebrali množstvo funkčných prvkov. Dizajnéri ich následne obohatili o gélovú zložku na päte, priedušný zvršok a športovejší vzhľad. Prvotné predaje nenasvedčovali tomu, čo sa s teniskami malo stať v budúcnosti, lenže ako silnel trend chunky tenisiek, dopyt po modelovom rade 2002 bol čoraz vyšší.

K číslu 2002 pribudlo písmeno „R“, ktoré potvrdilo prechod z kategórie performance do lifestylu, v ktorom tenisky vynikajú najmä vďaka pohodliu a príjemným materiálom.

V ponuke online obchodu Footshop je k dispozícii viacero farebných aj materiálových úprav, spomedzi ktorých nás najviac oslovila verzia s prívlastkom „Sea Salt“ v jemných farebných odtieňoch krémovej, sivej a bielej s výraznými, tmavozelenými prvkami.

Tenisky Salomon zaplavili Instagram aj ulice svetových metropol a prinášajú sviežosť, komfort a modernú outdoorovú estetiku, s ktorou zvládneš večeru pri sviečkach aj náročný terén.

V kurze sú predovšetkým modely XT-4 a XT-6, ale do dnešného článku sme vytiahli siluetu s označením XT-Slate s rýchlošnúrovacím systémom, do ktorého sa zamiluješ. Tento limitovaný pár tenisiek predstavuje vyváženú esenciu gorp-core štýlu a futuristickej módy v atraktívnom vanilkovom vyhotovení z textílie s kontrastnými čiernymi prvkami zo syntetických vlákien. Cena je rovných 200 eur.

RAF SIMONS Ultrasceptre – 400 €

Predtým, ako belgický módny návrhár Raf Simons definitívne ukončil prevádzku vlastnej rovnomennej značky, pripravil si ešte niekoľko siluet tenisiek, ktoré nájdeš v ponuke obchodu Footshop.

Nás najviac oslovil model s krkolomným názvom Ultrasceptre z priedušnej sieťoviny a kože v svetlom farebnom vyhotovení. Tenisky majú technický charakter a obsahujú typické prvky pre tvorbu skúseného návrhára, ktorý aktuálne pracuje v módnom dome Prada vrátane gumových prvkov či metalických odleskov.

Cena je 400 eur, ale vzhľadom na to, že ide o jedny z posledných tenisiek spod rúk Rafa Simonsa, považujeme ju za adekvátnu. Dostupný je aj čierny variant.