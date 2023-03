Tínedžerka vraždí každého, kto na Twitteri urazí jej obľúbenú speváčku Beyoncé. Swarm je psycho zabijácky seriál

Tvorcovia skvelého seriálu Atlanta vydali 7-dielnu minisériu o psychopatickej vrahyni.

Tvorcovia vynikajúceho seriálu Atlanta Donald Glover a Janine Nabers vydali pre Amazon Prime Video minisériu Swarm. Tá zachytáva viacero spoločenských tém, pričom sa zameriava na postavu Dre (Dominique Fishback z The Hate U Give), ktorá je so svojou sestrou Marissou (Chloe Bailey) veľkou fanúšičkou popovej speváčky Ni’Jah.

Tvorcovia to oficiálne nepotvrdili, ale všetko nasvedčuje tomu, že Ni’Jah je fiktívnou verziou Beyoncé a názov seriálu Swarm odkazuje na BeyHive, skupinu oddaných fanúšikov speváčky Beyoncé.

Zdroj: Amazon Prime Video

V seriáli sa volajú Swarm (roj) a sú zarytými fanúšikmi Ni’Jah. Dre je jednou z nich, a keď narazí na človeka, ktorý jej obľúbenú speváčku urazil na sociálnej sieti, bez váhania ho zabije. Z Dre sa stane psychopatka a násilná vrahyňa, ktoré zabíja plánovane, ale aj náhodne a nečakane.

Dre patrí do ústavu pre psychicky labilných ľudí a neskôr aj do väzenia, no kým (a ak vôbec) sa tam dostane, pozabíja veľké množstvo nevinných ľudí. Dostane sa aj do ženského kultu, konfrontuje Ni’Jah, zarobí si ako striptérka a urobí ďalšie šialené veci.

Zdroj: Amazon Prime Video

Dej seriálu ťa dokáže viackrát prekvapiť, keďže sa nedrží žiadnych zavedených pravidiel a tvorcovia mohli vyrozprávať príbeh bez toho, aby ich obmedzovali ďalšie série (zdá sa, že ďalšie časti nevzniknú).

Vďaka zvukovému dizajnu a hereckému prejavu Dominique Fishback v hlavnej role budeš na seriál občas pozerať s nepríjemnými pocitmi. Vyvoláva ich v tebe psycho pohľad postavy spoločne s jej pomýlenými hodnotami, skrz ktoré zabije úplne hocikoho a nehľadí pri tom na dôsledky.

Zdroj: Amazon Prime Video

Seriál sa zameriava aj na šialenosť niektorých fanúšikovských skupín nielen v rámci hudobného sveta. Tvorcovia tu trefne kritizujú chorobnú závislosť od celebrít a pocit niektorých jedincov, že si zaslúžia byť súčasťou ich životov.

Seriál má len 7 častí, z ktorých väčšina má okolo pol hodiny. Niektoré časti sú slabšie, ako napríklad tá tretia, no a iné ťa zase šokujú vývojom udalostí a skvelými hereckými výkonmi. Seriál Swarm si môžeš pozrieť na Amazon Prime Video.

Jednu z epizód napísala aj Malia Obama, dcéra bývalého prezidenta USA Barracka Obamu. V inej epizóde zase herecky debutovala slávna speváčka Billie Eilish.