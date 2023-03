Novinka Sex O'Clock: Seriál, ktorý hovorí otvorene o prvom sexe a vzťahoch. Nič podobné sme tu doposiaľ nemali

V novom Voyo Origináli uvidíš aj niekoľko slovenských hercov, napríklad mladú herečku Karolin „Lily“ Omastovú, ktorá stvárňuje jednu z hlavých postáv. Môžeš sa tešiť aj na Csongora Kassaia, Luciu Siposovú či Zuzanu Kanócz.

Streamovacia služba Voyo predstavila nový desaťdielny komediálny seriál Sex O'Clock, ktorý vznikol exkluzívne pod značkou Voyo Originál. Môžeš sa tešiť na novinku plnú drzosti, problémov súvisiacich s dospievaním, lásky, smiechu a sexu. Hlavný hrdina seriálu Adam, rieši len to, kedy príde o panictvo a akým smerom sa bude uberať jeho tanečná kariéra. Navyše, jeho otec Michal obráti naruby život celej rodine, čo odštartuje sériu nečakaných udalostí. „Prežijeme životné situácie, ktoré boli tabu alebo stále sú. A pritom ich zažíva každá rodina. Za postavy Sex O'Clock je nám niekedy trápne, ale netrpíme, smejeme sa s nimi. Neposmievame sa im, pretože to sami dôverne poznáme,“ vysvetľuje Petra Bučková, ktorá stvárnila Adamovu mamu Juditu.

Premiéra prvej časti bola exkluzívne na Voyo v piatok 10. marca. Nové časti budú pribúdať pravidelne každý týždeň v piatok.

Seriál pripravovali niekoľko rokov

Scenáristka Karolina Zalabáková pracovala na tejto téme päť rokov. Navštevovala svoje bývalé gymnázium a pozorovala, čo riešia mladí ľudia, ako sa obliekajú a dokonca bola prítomná aj na vyučovacích hodinách. „Touto exkurziou som pochopila, že naši šestnásťroční priatelia riešia bez pocitu trápnosti svojich trans kamarátov a kamarátky, úprimne ich trápi planéta a či je konkrétny jedinec hetero alebo homosexuál je každému úprimne jedno. V skutočnosti ale riešia to, čo my kedysi, a to hanbu a tiež to, ako ich vníma a hlavne hodnotí okolie. Ich rodičia sú naoko otvorení, reálne však nervózni z toho, čo sa ich deťom preháňa hlavou a či ako rodičia môžu v dnešnej nevyhranenej dobe vôbec uspieť,“ vysvetľuje.

Matěj Randár, ktorý tiež stojí za scenárom, dodáva: „S naším seriálom im chceme dať s vtipom a zdravým cynizmom najavo, že každý ‚shitstorm‘ raz prehrmí, a že sex a všetko okolo neho je síce niekedy veľmi komplikované, ale je tu okrem iného preto, aby nám robil radosť.“

Postavy v seriáli sa nachádzajú v období súťaženia – pretekajú sa v tom, kto bude skôr „dospelý.“ Čakajú, aký zlom prinesie prvý sex a kedy si začnú byť istí sami sebou. Podľa predstaviteľa Adama, Maximiliána Koceka, je Sex O'Clock o vzťahoch medzi deťmi a rodičmi, o láske, sexualite, problémoch a aj o ťažkých rozhodnutiach. Sára Korbelová, Adamova seriálová sestra Ema dodáva, že herci sa sami spolupodieľali na tvorbe postáv: „Nechali nás podieľať sa na tvorbe postáv, trebárs aj niečo zmeniť, pridať. Takže sme ich hneď od začiatku poznali veľmi dôverne a s tým sa lepšie pracuje. Tiež sme mali pred nakrúcaním víkendový workshop s kurzom intimity, ktorý nás dobre pripravil na natáčanie intímnych scén.“

Niečo iné, než na čo sú Slováci zvyknutí

Seriál s podobnou tematikou si určite postrehol na zahraničných streamovacích platformách. Doposiaľ sme však nič podobné na Slovensku a v Česku nemali. Slovenskú herečku Zuzanu Kanócz milo prekvapilo, keď videla, do akých detailov je svet tínedžerov v seriáli rozpracovaný. Zuzana je seriálovou matkou Kristíny, ktorú stvárnila mladá herečka Karolína Omastová. Seriálová Kristína sa prisťahovala zo Slovenska, v novom meste sa jej však nepáči. Väčšina epizód sa točila v českom meste Zlín.

Prežijeme životné situácie, ktoré boli tabu alebo stále sú. A pritom ich zažíva každá rodina.

Boli sme sa pozrieť na premiére

Maximilián Kocek nám prezradil, že najväčší problém mu robila scéna, počas ktorej masturboval. Tvrdí, že aj keď to znie ako klišé, s týmto typom seriálu sa u nás ešte nestretol. „Zaujímavý je aj kvôli tomu ako je natočený a napísaný. Myslím, že sa v ňom veľa ľudí nájde.“

Pre Karolínu Omastovú to bola prvá seriálová rola, preto mala počas celého natáčania veľký rešpekt. Na pľaci panovala veľmi dobrá atmosféra a strach z nej opadol už prvý deň natáčania. Pravdepodobne k tomu dopomohol aj fakt, že s postavou Kristíny má veľmi veľa spoločného: „Sme si naozaj veľmi podobné. Dúfam, že nepôsobím tak povýšenecky ako Kristína, aj keď ani ona v skutočnosti taká nie je. Charakter máme síce podobný, no vyžarovanie nie,“ vysvetľuje.

Adamovu platonickú lásku stvárnila Leona Skleničková. „Sex O'Clock je návod na to, ako niečo dokázať so svojou crush,“ uzatvára herečka. Vo videu nižšie si môžeš pozrieť, ako to vyzeralo na premiére seriálu v Prahe.