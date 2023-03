Ako vyzerá „tá pravá“ treska? Všetci hovoria, ako má chutiť, výrobcovia ukončujú spory svojou odpoveďou

Treska bezpochyby patrí k našim národným jedlám. Vieš však, ktorá je tá pravá? Je o tom veľa sporov, no odpoveď je jednoduchá – poznáš ju na prvý pohľad, pričom podľa majstrov lahôdkarov z RYBY Košice musí byť „strapatá“. Presne taká bola, keď ju v roku 1954 začali vyrábať. Správny pomer bieleho chudého mäsa z tresky a majonézy dodávajú treske tradičnú lahodnú chuť, konzistenciu a nezameniteľný „strapatý“ vzhľad.

Treska je viac slovenská ako halušky s bryndzou

Na začiatku deväťdesiatych rokov minulého storočia sa skončilo viac než 70 rokov písania spoločnej histórie Čechov a Slovákov. Hoci máme veľa spoločného, v mnohých veciach sa líšime. Napríklad v našich národných pokrmoch, na ktoré sú oba národy patrične hrdé. Mnohé z nich ovplyvnila rakúska aj maďarská kuchyňa a nie sú výhradne „naše“.

Predsa sa však dá nájsť niekoľko jedál, ktorými sa Česi a Slováci pýšia samostatne. Napríklad sviečková na smotane je výhradným národným gastronomickým klenotom našich susedov. Možno si hovoríš „my máme halušky s bryndzou“, no aj tie poznáme len vďaka valachom z Rumunska.

Máme však aj jedlo, na ktoré môžeme byť pyšní, lebo sa zrodilo u nás. Konkrétne v roku 1954 a je to treska v majonéze. Jej poslaním bolo výživovo nasýtiť povojnovo zdecimované obyvateľstvo, mäsa bolo vtedy málo. Šalát z tresky veľmi rýchlo prirástol k srdcu najmä ľuďom spod Tatier a platí to aj dnes. Treska sa za komunistického režimu predávala viac-menej len na Slovensku. V Česku iba v Ostrave, kde si ju vyžiadali miestni Slováci, ktorí pracovali v tamojších baniach. Aj dnes RYBA Košice exportuje rýdzo slovenskú tresku v majonéze do zahraničia najmä pre Slovákov žijúcich v cudzine.

Dobrá treska je na pohľad strapatá a zamatová

V supermarketoch sa nachádzajú rôzne „špeciálne“ tresky, okrem klasických tresiek aj jogurtové, vegánske či šalátové verzie a jej napodobeniny zo sleďov. V záplave produktov je veľmi nápomocné vedieť, ako rozpoznať pravú tradičnú tresku.

To, čo tvorí názov výrobku, je práve ryba, z ktorej je vyrobená – treska. Biele chudé mäso z tresky a jeho masívna svalovina, ktorá patrí do šalátu pre svoju nenahraditeľnú štruktúru a farbu mäsa. Už naoko sú viditeľné chlpaté vlásočnice, ktoré jej spolu s lahodnou majonézou dodávajú typický „strapatý“ charakter. Je na pohľad zamatová, nemá byť lesklá od oleja a mazľavá z nekvalitných rýb.

„Tresky sú považované za jedny z najkvalitnejších rýb a ich trhová cena je aktuálne viac ako dvakrát vyššia než cena sleďov, ktoré sú pri niektorých značkách ekonomicky výhodnejšou náhradou. Logiku, že treska v majonéze by sa mala vrátiť k pôvodnej retro receptúre, oprášila RYBA Košice v roku 2018, keď na slovenský trh uviedla retro výrobok Treskoslovenská treska v majonéze. RYBA Košice chuťou svojej retro tresky v majonéze stelesňuje chuť domoviny už desiatky rokov,“ hovorí generálny riaditeľ TAURIS GROUP Richard Duda.

„Načúvame našim spotrebiteľom a oni sú za to vďační, často nám píšu pochvalné maily a aj výraz ‚stará dobrá chlpatá treska‘ je od jedného z našich fanúšikov. Košická retro treska si získala srdcia a chuťové poháriky mnohých milovníkov tradičnej tresky po celom Slovensku, aj tých, ktorí tresku z Košíc dovtedy nepoznali alebo ju neochutnali,“ dodáva.

Košická kvalita a retro chuť víťazí

Národnú pochúťku oceňujú aj odborníci z Asociácie spotrebiteľov v SR, ktorá v známom magazíne Test nedávno testovala celkovo desať rôznych tresiek. Košická Treska Exklusiv a Treskoslovenská treska obsadili prvé miesta za vynikajúce výsledky senzorických a laboratórnych testov.

Obsahujú 100-percentné mäso z tresiek, čím sa spomedzi všetkých testovaných značiek najviac približujú pôvodnej československej norme z roku 1958. Navyše neobsahujú umelé sladidlá a svojím zložením sú vhodné aj pre ľudí s celiakiou. Treskoslovenská treska svoju pozíciu na vrchole podčiarkla aj víťazstvom Voľby spotrebiteľov 2020, kde ovládla kategóriu Lahôdky.

Verní tradičným slovenským receptúram

„Prioritou našej spoločnosti je zostať verný tradičným slovenským receptúram. V tomto duchu sa nesie aj náš nový komunikačný vizuál, ktorý čerpá inšpiráciu z tradícií a folklóru,“ uzatvára Duda.

