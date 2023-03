Najbizarnejšie turistické atrakcie na svete: Múzeum penisov, tučná mačka či relax v miske s ramenom

Ak ťa už obyčajné cestovanie nebaví a chceš vidieť naozaj niečo nezvyčajné, si tu správne. V článku sa dozvieš, ktoré turistické atrakcie na svete sú najviac bizarné a prečo.

Sto ľudí, sto chutí. Každý sa na potulky svetom vydá z iného dôvodu, s iným záujmom a cieľom. Najmä tí, ktorí sú nespútaní a najznámejšie turistické atrakcie majú v malíčku, určite ocenia tie povedzme bizarnejšie miesta.

Prelustrovali sme za teba divné miesta a atrakcie po celom svete a vybrali tie naj. Dozvieš sa, kde nájdeš obľúbenú tučnú mačku, kde sa môžeš okúpať v miske s ramenom, ale aj to, v ktorom múzeu si dopodrobna preskúmaš penisy.

Bazén s ramenom (tou polievkou, nie časťou tela) v Japonsku

V japonskom meste Hakone to poriadne vrie. Nie preto, že by tam vládol nejaký nepokoj, ale preto, že tam nájdeš obrovskú misku tradičnej polievky ramen. Nebolo by na tom nič divné, keby sa v tej miske nekúpali ľudia. Tento nezabudnuteľný zážitok pre verejnosť ponúka SPA s názvom Hakone Kowakien Yunessun.

Zdroj: Pinterest/TokyoTreat

Napriek tomu, že je ramen obľúbeným jedlom nielen v Japonsku, ale aj v krajinách naprieč celým svetom, piť z obrovskej misky sa neodporúča. A to z pochopiteľného dôvodu: nikdy nevieš, čo v miske robia ostatní ľudia. Pýtaš sa, prečo práve kúpanie sa vo vývare s bravčovým mäsom a rezancami?

„V poslednom čase sa ľudia skutočne zaujímajú o zdravie a krásu svojej pokožky. Poznajú účinok kolagénu, čo je aj dôvodom kúpania sa v miske s ramenom. Bravčové mäso ho totiž obsahuje dostatočne veľa. V ramenovom kúpeli sa môžu ľudia zabaviť, oddýchnuť si a využiť zdravé prvky polievky,“ hovorí majiteľ kúpeľov Ichiro Furuya. Okrem bazénov s ramenom ti tieto jedinečné kúpele umožnia okúpať sa aj v bazénoch s vínom, kávou či so zeleným čajom.

Múzeum penisov na Islande

Zaujíma ťa, ako niekomu napadne otvoriť múzeum plné mužských pohlavných orgánov? Na prekvapenie za tým nie je žiadna ožran párty, aj keď pri zrodení tohto nápadu sa možno trochu alkoholu konzumovalo.

Zdroj: Wikimedia (Creative Commons)/CGP Grey

Sigurður Hjartarson, bývalý učiteľ, si raz išiel s kolegami sadnúť po práci na drink. Konverzovali o farmárčení na Islande a dostali sa až do bodu, keď rozoberali to, ktoré časti tiel zvierat majú aké využitie.

Napríklad pri jahňati – jeho mäso konzumujeme, z kože sa vyrába oblečenie, z čriev klobásy a z kostí trebárs hračky. Vtom sa niekto opýtal, aké má využitie penis. Od tejto konverzácie myšlienky pána Hjartarsona pokračovali ďalej, zozbierali a zakonzervovali zopár penisov, až napokon z toho vzniklo múzeum.

V muzeálnej zbierke penisov nájdeš údy usušené, vypchaté, plávajúce v alkohole alebo vo formaldehyde. K dispozícii sú aj informácie o histórii penisu aj ukážky pamätných predmetov, ako sú rezby a kresby penisu z rôznych miest a období.

Najväčší penis v zbierke patrí vorvaňovi a má viac ako 180 centimetrov. Najmenší patrí myši európskej, má menej ako jeden milimeter a pozrieť si ho môžeš pod mikroskopom. Vystavený je aj jeden mužský penis od 95-ročného pána, ktorý ho v roku 2011 daroval múzeu v závete.

Tučná mačka v Poľsku

Nazývajú ju Gacek, je čierna s bielym fľakom na hlave a chodia sa na ňu pozerať ľudia z celého sveta. Býva v krabici na ulici Kaszubska v siedmom najväčšom poľskom meste Štetín.

Predtým ako mačku vyradili zo zoznamu atrakcií na Google Maps, mala Gacek viac ako 2 500 hodnotení s piatimi hviezdičkami. Svojím hodnotením prekonala viacero pamiatok vrátane hradu pomoranských vojvodov z 12. storočia. Medzinárodná reputácia mačky najviac stúpla po zverejnení videa miestnym spravodajským portálom wSzczecine, ktoré sa okamžite stalo virálnym.





Niektorí turisti sa dokonca kvôli mačke rozhodli pricestovať z cudzích krajín a stretnutie s touto malou šelmou hodnotia perfektne. „Priletel som z Osla, len aby som videl Gacek,“ znie päťhviezdičková recenzia z augusta roku 2021. „Keby som mohol večerať s kýmkoľvek na svete, okamžite by som za ňou letel znova, aby som ju nakŕmil,“ dodal anonym. Na Instagrame má táto mačka takmer 20-tisíc followerov.

Žuvačková stena v Kalifornii

V kalifornskom meste San Luis Obispo by mali mnohí slovenskí študenti radosť. Na lepenie žuvačiek by tam totiž mohli namiesto lavíc a sedadiel v kine použiť poriadne dlhú stenu. Je totiž presne na to stvorená. Už dve desaťročia ju pokrýva 20 metrov dlhý pás polepených žuvačiek, jedna vedľa druhej a stále rastie. Vznik tejto, síce nie veľmi hygienickej, ale určite aspoň pekne farebnej atrakcie má prepojenie s umením. Aké?

Zdroj: TripAdvisor/Don'tWaitForRetirement

Historici sa domnievajú, že žuvačky na stenu začali lepiť stredoškolskí študenti v maturitnom ročníku. Iní zase tvrdia, že za to môže rivalita medzi žiakmi dvoch škôl, ktorí sa stavili, kto ich na stenu nalepí viac.

Len čo žiaci nadobudli pocit, že ich žuvačkovú stenu chcú odstrániť, začali vynakladať väčšie úsilie na ich lepenie, a tak pomaly vznikal tento umelecký skvost. Na internete však koluje aj teória o tom, že s lepením začali ľudia, ktorí čakali pred nákupným centrom na divadelné predstavenie. Zrejme im z dlhej chvíle nenapadlo nič lepšie, ako túto vyžutú gumenú hmotu nalepiť na stenu. Nech už to bolo akokoľvek, asi každý uzná, že aj keď je žuvačková stena pekná, je poriadne nechutná a plná baktérií.

25-metrová skriňa so zásuvkami

Ruku na srdce, ani takáto veľká skriňa by ti nepomohla v tom, aby si mal konečne vo svojej izbe poriadok. Alebo áno? Táto obrovská opacha sa nachádza v Severnej Karolíne a symbolizuje vchod do jedného z najväčších maloobchodných reťazcov s nábytkom v Amerike. Pri konštruovaní skrine autorovi rozhodne nechýbal zmysel pre detail, a tak je na ňu pohľad pekný nielen z diaľky, ale aj zblízka.

Turistov ohromujú ozdobné ornamenty na nohách skrine, ale aj obrovské úchytky, ktoré, mimochodom, predáva reťazec aj v bežnej veľkosti. Skriňa je tak zaujímavou turistickou atrakciou, ktorá vyzerá dobre na fotke a láka zákazníkov do obchodného reťazca.