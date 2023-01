VIDEO: Sleduj, ako Jake Paul trénuje MMA. Jeho premiérový duel uvidíme v americkej organizácii PFL

OK

„The Problem Child“ chce dobyť aj svet MMA. Pôjde mu to tak ako v boxe?

Začínal ako herec, stal sa z neho youtuber a nakoniec skončil v boxerskom ringu, kde porazil niekoľkých uznávaných šampiónov vrátane legendárneho brazílskeho zápasníka Andersona Silvu. Šťastie chce po novom skúsiť aj v MMA.

Ako píše portál talkSPORT, začiatkom januára Paul podpísal zmluvu s americkou organizáciou PFL (Professional Fighters League). Zápasiť bude v takzvanej Super Fight divízii. Na Twitter zverejnil video, kde oznámil, že práve tam bude na poli zmiešaných bojových umení debutovať.

Mladší z bratov Paulovcov na svoju premiéru už poctivo trénuje grappling a džiu-džicu, teda boj na zemi, a ukazuje všetkým hejterom, že sa nebojí novej výzvy a berie všetko maximálne vážne.





„The Problem Child“ vyzval na MMA duel Nata Diaza, ktorý koncom minulého roka odišiel z UFC, ten ho však ignoruje. Paul však získal pozornosť iného bývalého zápasníka UFC, ktorý je momentálne v PFL. Je ním Antony Pettis.



S Paulom by si rád zmeral sily aj 53-ročný Chuck Liddell, ktorý istý čas patril medzi najznámejšie mená najväčšej MMA ligy sveta. Je síce už „na dôchodku“, no tvrdí, že bývalý youtuber by proti nemu nemal šancu.



Jake Paul má zatiaľ šesť zápasov v profesionálnom boxe, pričom všetky vyhral a dokázal knokautovať napríklad aj bývalých UFC zápasníkov Bena Askrena a Tyrona Woodleyho. S Andersonom Silvom zvíťazil na body.