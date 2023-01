Český festival Beats for Love oznámil prvé veľké mená. Na pódiu sa objaví legendárny DJ Tiësto

Český festival Beats for Love zverejnil prvé mená, ktoré uvidíš v line-upe už toto leto. Organizátori jedného z najväčších festivalov tanečnej hudby naznačili, že ich ambície sú ešte vyššie, ako boli predošlé roky. Po prvýkrát sa na pódiu v Ostrave objaví legendárny DJ Tiësto, ktorý patrí medzi popredné mená na scéne už 30 rokov. Ďalším lákadlom festivalu sú Sigma, Netsky či Mark Knight a súčasný talent EDM hudby Apashe.

Nadchádzajúci ročník festivalu bude 5. až 8. júla 2023 v Ostrave. Lístky si už môžeš kúpiť na oficiálnom webe, štandardná vstupenka na všetky štyri dni ťa vyjde 2 490 českých korún. Predaj vstupeniek na jednotlivé dni ešte nie je spustený, podľa slov organizátorov sa ho však dočkáme už čoskoro.

Najpopulárnejší DJ už od roku 2000

„Tiësto je meno, ktoré dlhodobo patrí medzi najžiadanejších interpretov medzi našimi fanúšikmi a všeobecne fanúšikmi tanečnej hudby. My sme nadšení, že sa nám ho konečne podarilo dohovoriť pre náš festival,“ komentuje line-up riaditeľ Beats for Love Kamil Rudolf. Tento fenomén EDM sa od roku 2000 umiestňuje v top stovke najpopulárnejších DJ-ov na celom svete. To nie je všetko, 18 rokov sa pohyboval v TOP 10 a túto anketu ovládol až trikrát.

Tiësto patrí medzi popredné mená na scéne už 30 rokov. Zdroj: Beats for Love

Tiësto sa vlastným menom volá Tijs Verwes a pochádza z Holandska, konkrétne z mesta Breda. Momentálne žije v Las Vegas a nedávno oslávil 54. narodeniny. Spolupracuje s ďalšími hudobným hviezdami, medzi ktoré patrí Rita Ora, Diplo, Martin Garrix či Don Diablo. Do povedomia fanúšikov ho dostali skladby ako napríklad Adagio For Strings, Beautiful Things s Andain, Flight 643, C’Mon s Diplom alebo aktuálne hity The Business alebo Secrets.

Okrem hviezdneho producenta nebude chýbať na pódiu ani projekt Sigma, ktorý si podmanil hlavné pódium festivalu Beats for Love už pred 5 rokmi. Nadupaný line-up doplní belgický hitmaker Netsky, anglická kráľovná drum & bassu Koven, populárne duo Blasterjaxx z Holandska alebo francúzske duo Dirtyphonics.

„Každým rokom by sme radi uviedli v Ostrave viac elektronických live vystúpení, pretože vnímame ohlasy našich fanúšikov, majú ich vo veľkej obľube. Aj preto sme sa rozhodli opäť pozvať Dirtyphonics, ktorí u nás vystúpili pred 6 rokmi, ale tento rok predvedú novú šou. Premiéru, naopak, bude mať obrovský talent elektronickej hudby z Kanady Apasha, ktorý u nás vystúpi exkluzívne s dychovou sekciou orchestra,“ vysvetľuje Rudolf rozhodnutie o výbere interpretov na nadchádzajúci ročník.

Súčasný talent EDM hudby Apashe. Zdroj: Beats for Love

Hviezdne mená nebudú výhradne iba na hlavnom pódiu. Fanúšikovia sa môžu tešiť na vystúpenie The Upbeats z Nového Zélandu alebo anglického Audia na Drum & Bass stage či otca house music Mark Knighta na Európa 2 House square. Na Harder stage dorazí projekt Da Tweekaz a Reggae 2, Jungle stage bude hostiť Ragga Twins alebo MC Spyda, ktorý naspieval ikonický track Tarantula od skupiny Pendulum.

V tohtoročnom zozname hudobných pódií po novom nebude figurovať názov EDM & Trance stage, pretože sa ho usporiadatelia rozhodli premenovať na Future stage. „Konkrétne uvedenie štýlov v názve stage nás už začalo obmedzovať pri bookingu umelcov, ktorý by sme chceli od tohto roku spestriť. Vnímame to ako veľký krok vpred a veríme, že to fanúšikovia potom, čo uvidia kompletné zloženie tohto stageu, určite ocenia,“ komentuje jednu z prvých väčších zmien na rok 2023 riaditeľ marketingu Matyáš Ožana. Na Future stage sa predstavia Jody Wisternoff a Bexxie. To nie je všetko, fanúšikovia žánrov a subžánrov ako progressive, trance, bass house a EDM sa už čoskoro dočkajú ďalších veľkých mien.

Belgického hitmakera Netskyho tiež uvidíš tento rok na Beats for Love. Zdroj: Beats for Love

Ako sme ti už povedali v úvode, lístky na nadchádzajúci ročník Beats for Love sú už v predaji. Zatiaľ si môžeš zakúpiť iba štandardnú celofestivalovú vstupenku, VIP vstupenku, vstupenky do Love campu a Love village. Tiež si môžeš dokúpiť parkovanie priamo na festivale alebo do kempu. Aktuálne informácie nájdeš na oficiálnom webe a sociálnych sieťach festivalu.

