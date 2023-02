Naše CGI má podobnú kvalitu ako hollywoodske triky. Ako vznikali triky českého filmu Princezná zakliata v čase 2? (Rozhovor)

Princezná zakliata v čase 2 je úspešný český fantasy film, ktorý sa dostal do kín koncom roka 2022. Zaujal nás už v traileroch zaujímavými vizuálnymi efektmi. Spojili sme sa tak s ich tvorcami, aby nám vysvetlili, ako ich vytvárali.

Vo filme hrá herečka Eliška Křenková dve verzie postavy Amélie – jednu zo súčasnosti a jednu z minulosti. V niektorých scénach sa tak nachádza na obraze dvakrát. Na otázky nám odpovedali lead compositori Jan Tégláš a René Ruszó a supervízor vizuálnych efektov Lukáš Najbrt.

Ako sa nakrúcajú a postprodukčne vytvárajú scény, v ktorých hrá jeden herec dve a viacero postáv?

To záleží na konkrétnom zábere. Vo väčšine záberov tohto typu sme používali takzvané split screeny, čo znamená, že sa záber nakrúcal dvakrát. Prvýkrát bola herečka Eliška Křenková v role Amélie zo súčasnosti a druhýkrát v role Amélie z minulosti. Tú druhú Améliu oproti herečke Eliške hrala vždy dablérka, ktorá s ňou viedla dialóg. Oba zábery sme vo finále skombinovali a ostali v ňom len „dve Elišky/Amélie“.

Snaha o prílišnú autenticitu trikov sa môže vypomstiť. Niekedy nechceme, aby efekt napodobnil realitu.

Z akého dôvodu ste museli vyvýšiť truhlicu v scéne nižšie?

Obraz sa v skutočnosti skladal z troch častí – Amélie z minulosti, Amélie zo súčasnosti a odraz Amélie z minulosti v zrkadle. Obraz sa spájal v oblasti truhlice. Uvedomovali sme si riziko toho, že sa nemusí podariť zladiť prirodzený kontakt jednej Amélie s druhou.

S kameramanom Pavlom Koppom sme tak pre istotu truhlicu zdvihli a čiastočne tak zakryli kontakt medzi ich rukami. V postprodukcii sme zistili, že kontakt rúk nesedí prakticky vôbec, a tak sme truhlicu zvýšili ešte viac a ruky im zakryli úplne.

Počasie a prirodzené svetlo vám určite dokážu niekoľkonásobne skomplikovať prácu. Ak máte spájať dve rozličné scény, ktoré sa nakrúcali v rozpätí hodiny či viac, urobí svetlo v daných scénach značné rozdiely?

Áno, stať sa to môže. Na pľaci by sa tieto riziká mali minimalizovať. Keď sa to však aj tak stane, ostáva nám len scény upraviť tak, aby sedeli farby a jas.

Na finálnom zábere nižšie vidíme poletujúce lístie. Odvial ich tam vietor alebo mágia? Nemali by na „vietor“ reagovať aj okolité stromy a konáre?

Lístie levituje vplyvom rozhodenej gravitácie rovnako ako kamene v okolí. V tomto prípade išlo o nerovnováhu prírodných elementov a navodenie pocitu, že sa tu niečo „pokazilo“. Keďže šlo o mágiu a nie vietor, levitovali len voľné prvky v okolí svätyne.

Niekedy na trikových scénach vidieť oveľa viac než samotné počítačové efekty to, že niečo nesedí z hľadiska fyziky či nasvietenia. Stalo sa vám niekedy, že počítačom pridaný predmet by mal ovplyvniť skutočný predmet na pľaci, no vy ste na to zabudli (ako napríklad odlesky svetla), a tak záber nebol autentický?

Samozrejme, že sa to občas stáva. Každý záber však kontroluje supervízor a ten by si to mal všimnúť a záber vrátiť na dokončenie. Po ňom môže záber schvaľovať aj režisér či hlavný kameraman. Na druhej strane nie vždy chceme, aby efekt presne napodobnil realitu. Často sa stáva, že práve snaha o prílišnú autenticitu pôsobí rušivo. Vždy tak ide o celkový dojem z trikovej scény.

Obrázok nižšie ukazuje, ako to

má vyzerať, keď sa na vplyv efektov na skutočné predmety nezabudne

Zdroj: Totalfilm/Lukáš Najbrt

Pri porovnaní záberov z nakrúcania a z finálnej verzie nižšie vidíme, že vo finále ste pridali časticové efekty, zmenili farbu očí, upravili farby a nasvietenosť, a vidieť aj odrazy efektov na lesklých povrchoch. Ktoré vizuálne efekty ešte divákovi voľným okom uniknú?

Ochranná bariéra okolo alchymistky nie je tvorená len časticami. Je zložená z asi desiatich rôznych vrstiev štruktúr, ktoré vytvárajú jemnú sieť. Na zvýšenie dynamiky efektu sme použili deformáciu priestoru, lokálne rozostrenie a chromatickú aberáciu (posun farebných zložiek v obraze).

Všimli sme si aj to, že sa posunuli kovové gombíky na Améliinej ruke a aj jej vlasy. Ako sa to stalo, ak ide o identické zábery, akurát po úprave vizuálnymi efektmi?

Ide o identické zábery. Ten posun je spôsobený deformáciou priestoru.

