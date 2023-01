Vysávače Roomba špehovali testerov na záchode. Na verejnosť sa dostali podozrivé fotky

Podľa servera Technology Review, ktorý patrí renomovanej americkej univerzite MIT, sa obrázky dospelej osoby a dieťaťa na toalete so zreteľne viditeľnou tvárou z vysávača Roomba dostali na sociálnu sieť. Môže to však byť iba špička ľadovca. Spoločnosť iRobot síce tvrdí, že má súhlas so zberom údajov z domácností, ale používatelia na to majú určite iný pohľad.

Problematiku skúmala Eileen Guo, ktorá o téme rozpútala diskusiu na Twitteri. Zverejnené fotografie zachytávajú obyvateľov domácností v citlivých chvíľach a sú zjavne vytvorené z pozície vysávača. Jeden z používateľov pre Technology Review povedal, že bol súčasťou testovania iRobot Roomba radu J, takže bolo prirodzené, že nechal vysávač pohybovať sa po domácnosti a zbierať údaje. Dúfal, že tak napomáha zlepšovaniu produktu.

To je na jednej strane pochopiteľné, keďže umelá inteligencia potrebuje čo najobjemnejšie vzorky dát na svoj tréning. Druhá strana mince je, keď sa tieto údaje dostanú na sociálne siete. Používateľ predpokladá, že ich bezpečne použijú v rámci spoločnosti, ktorá vysávače vyrába. Podľa Eileen Guo však putujú do ďalších firiem na anotáciu.

