Nicolas Cage je moderný Dracula v prvom traileri komédie Renfield. Jeho sluha má nadprirodzené schopnosti a zbalí policajtku

OK

OK

Renfield bude veľmi netradičný film o Draculovi (Nicolas Cage). V skutočnosti to bude film o jeho sluhovi Renfieldovi (Nicholast Hoult), ktorý už má po krk toho, ako mu neustále nosí nové, nevinné obete.

Dracula však nedovolí, aby jeho skvelý sluha len tak opustil svoju prácu. Obzvlášť nie, keď dal Renfieldovi nadľudské schopnosti, ktoré upútajú aj policajtku Rebeccu (Awkwafina).

V prvom traileri pre Renfield vidíme, čo s nimi dokáže Renfield robiť a že je nebezpečný. Keď sa však na scénu dostane Dracula, je jasné, že ide o ozajstnú hrozbu. Na druhej strane, trailer má celkom pohodovú atmosféru a zdá sa, že režisér Chris McKay (Lego Batman, Tomorrow War) nakrútil komediálne R-ko (mládeži neprístupné).

Na Renfielde nás najviac láka to, ako Draculu poňal Nicolas Cage. Niečo nám hovorí, že pôjde o unikátne alebo aspoň zábavné spracovanie najslávnejšieho upíra na svete. V kinách to zistíme už v apríli 2023, keď bude mať film premiéru. Scenár napísal Ryan Ridley (Rick & Morty) podľa nápadu od Roberta Kirkmana (The Walking Dead, Invincible).

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.