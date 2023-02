Napíš jej meno a dostaneš jej nudes. Zisťovali sme, ako sa šíria kradnuté nahé fotky Sloveniek na Reddite a čo s tým môžu robiť

Onlyfans modelky už niekoľko rokov upozorňujú na veľký problém v podobe šedej zóny biznisu so zdieľaním pikantného obsahu. Reč je o „tajných“ a často privátnych skupinách na platformách ako Reddit, Telegram či Discord, kde si používatelia medzi sebou zdieľajú uniknuté nahé fotografie a videá, ktoré sú za normálnych okolností chránené platobnou bránou platformy Onlyfans.

Najväčšie „leak“ komunity fungujú už dlhé roky práve na Reddite, kde sa platený sexuálny obsah z Onlyfansu šíri zadarmo dennodenne, a to aj v rámci Slovenska a Česka. Ako tieto skupiny fungujú a kto sú ich členovia? Je to vôbec legálne, čo týmto šíriteľom hrozí a ako sa na to pozerajú známe slovenské Onlyfans modelky? Infiltrovali sme sa do sveta kradnutých „nudes“, ktorých majiteľky sa len ťažko domáhajú spravodlivosti.

Ako to funguje?

Komunít s kradnutým obsahom Onlyfans modeliek je v online priestore niekoľko tisíc, niektoré sú viac, iné menej uzavreté. Existujú na Telegrame či Discorde, no najväčšiu otvorenosť ponúka platforma Reddit, ktorej subreddity (jednotlivé okruhy tém združujúce isté záujmové komunity, pozn. red.) sa tešia najväčšej obľube.

Ukážka príspevkov, ktoré sa nachádzajú v jednej z najväčších leak komunít na Reddite. Členovia si v nej medzi sebou posielajú uniknuté nahé fotky Sloveniek a Češiek. Dve najväčšie skupiny na Reddite majú dokopy takmer 30-tisíc členov. Zdroj: Reddit

Nejde pritom o žiadnu novinku. Tieto skupiny vznikali paralelne s rastom popularity platformy Onlyfans v priebehu posledných päť rokov. Reddit je plný kradnutého explicitného obsahu zo zamknutých profilov na Onlyfanse. Modelky sa pritom sťažujú, že platforma drvivú väčšinu nahlásení kradnutého obsahu a žiadostí o zastavenie šírenia ich nahotiniek ignoruje.

Jedna z najväčších skupín na svete slúžiacich na preposielanie kradnutého obsahu bola r/LEAKEDonlyfans. V čase najväčšieho rozkvetu mala vyše 100 000 aktívnych odberateľov. V roku 2021 ju však Reddit po mnohých sťažnostiach od vlastníkov nepovolene šíriaceho sa obsahu zablokoval, pričom sa odvolal na nadmerné porušovanie autorských práv.

Funguje to jednoducho. Ľudia v skupine zdieľajú obsah, ku ktorému sa dostali vďaka predplateniu si účtu na Onlyfans. Ďalej fotky, ku ktorým sa dostali pokojne aj úplnou náhodou od kamarátov, alebo dokonca nudes, ktoré im v dôvere poslali kamarátky alebo (ex)frajerky v súkromnej správe. Obsah si medzi sebou vymieňajú, čím vytvárajú obrovskú galériu nahých fotiek s databázou konkrétnych mien či dokonca aj bydlísk a veku.

Desiatky tisíc Slovákov a Čechov slintá nad kradnutými nahými fotkami

Fenomén leakovacích skupín neobišiel ani Slovensko a Česko. Dlhodobo najznámejším subredditom bol v našich končinách r/czskhoes. Na skupinu v tom čase upozorňovalo množstvo Sloveniek na Instagrame, a tak ju Reddit po približne roku fungovania odstránil z dôvodu porušovania autorských práv.

Graf s vyvíjajúcim sa počtom členov najväčšej československej skupiny r/czskhoes slúžiacej na šírenie nahých fotiek. Zdroj: SubredditStats.com

Po tom, čo najväčší subreddit skončil, jeho pôvodní administrátori sa presunuli na Telegram, ktorý mal omnoho prísnejšie pravidlá a komplikovanejší prístup. O vstup si musel požiadať adminov/moderátorov cez špeciálny link a musel si splniť aj niekoľko náležitostí, aby ťa vôbec prijali do skupiny.

Moderátori subredditu dbali na dodržiavanie pravidiel a členov, ktorí pravidlá porušili, zo skupiny jednoducho vyhodili. Skupina za krátky čas získala tisícky členov, ktorí sa snažili, aby sa medzi nich nedostala žiadna poškodená Onlyfans modelka. „Úspech“ pôvodnej skupiny na Reddite sa im však ani spolovice nepodarilo zopakovať.

Aktuálne na Slovensku a v Česku dominujú dve najväčšie redditové komunity s leaknutým obsahom. Jedna skupina má viac ako 17-tisíc a druhá 12-tisíc členov plus niekoľko ďalších tisíc takých, ktorí „konzumujú“ obsah bez členstva.

Nemáte niekto fotky tejto Slovenky?

