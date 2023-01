VIDEO: Quavo vzdal hold zosnulému Takeoffovi v skladbe Without You. Chýba mu jeho úsmev a hovorí, že sa uvidia v nebi

Raper Quavo vzdal hold zosnulému Takeoffovi, ktorý bol jeho synovcom a zároveň kolegom v skupine Migos. Obaja hviezdni interpreti mali medzi sebou veľmi blízky vzťah, o čom svedčí text plný emotívnych odkazov na ich spoločne strávený čas vrátane návštevy festivalu Coachella alebo fajčenia veľkých jointov v štúdiu.

Okrem toho Quavo v skladbe s názvom Without You hovorí, že mu chýba Takeoffov úsmev a že sa uvidia v nebi. V závere textu sa zástupca atlantskej rapovej školy svojmu zosnulému synovcovi niekoľkokrát ospravedlňuje a hovorí, že život bez neho nebude nikdy ako predtým.

Takeoff, vlastným menom Kirsnick Ball, zomrel 1. novembra 2022 na následky strelných zranení v Houstone, kde hral kocky na súkromnej oslave spoločne s Quavom.

Nižšie nájdeš skladbu aj so sprievodným videoklipom, v ktorom Quavo v nahrávacom štúdiu počúva emotívnu skladbu s jointom v ruke.

I don't know if I am the same without you (Yeah, I'm ain't the same)

It ain't no gang without you (No, it ain't no gang, nah)

Birthdays ain't the same without you (No)

Christmas ain't the same without you (No)

I'ma represent your name when it's 'bout you

I wouldn't have got it out the mud without you (Mud)

It's hard to see Mama Love without you (Mama), mama, mama

It's hard to see Mama Love without you (Mama Love, yeah)

