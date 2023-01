Elon Musk je prvý človek v histórii, ktorý za rok stratil 200 miliárd dolárov. Ako prišiel o titul najbohatšieho muža sveta?

Vizionár, génius či technologický guru. Také sú prívlastky často zdobiace juhoafrického rodáka, ktorý našiel šťastie a úspech v USA. Rok 2022 však Elonovi Muskovi zrejme nevyšiel presne tak, ako si to zaumienil vo svojom majstrovskom pláne.

Tesla sa pred časom stala automobilkou s vysokou hodnotou a mnohí ju vtedy nazývali nadhodnotenou bublinou. Teraz sú jej akcie lacnejšie takmer o 70 percent v porovnaní s minulým rokom, starí investori si nervózne obhrýzajú nechty a noví zvažujú, či je teraz správna chvíľa na ich relatívne lacný nákup, alebo to budú neskôr ľutovať.

Šéf Tesly svoje záujmy výrazne presunul na pôdu sociálnej siete Twitter, ktorú kúpil za 44 miliárd, a sám poznamenal, že si je vedomý nadhodnotenia tohto obchodu. V ostatnom čase bojuje za to, aby svetu dokázal, že to bol dobrý obchod a Twitter prosperuje.

No možno práve preto, že dostatočne nehovorí o plánoch svojich ďalších firiem ako SpaceX či Tesla, sa zdá, že jeho čarovná palička v podobe šarmu a marketingu plného nádejí stráca svoje kúzlo.

Tento efekt sa ešte znásobuje, keďže sa čoraz viac politicky angažuje a netají sa náklonom k pravicovým a konzervatívnejším názorom. Tým stráca podporu u progresívnejšie orientovaných fanúšikov. Len nedávno zverejnil obrázok, ktorým jedným ťahom urazil množstvo komunít a veľkú časť svetovej populácie.

Aby sme boli féroví – tento rok sa nedarilo miliardárom všeobecne, no Musk je z nich najvýraznejší, keďže sa mu darilo relatívne dlho udržiavať pozíciu najbohatšieho človeka sveta podľa rebríčka Forbes. Celosvetovo v roku 2022 stratili miliardári masívne dva bilióny dolárov, z toho len miliardári zo Spojených štátov amerických prišli dokopy o 660 miliárd dolárov.

Samotný Musk pritom podľa miliardárskeho indexu agentúry Bloomberg stratil vyše 200 miliárd dolárov zo svojho súkromného majetku. Pochopiteľne, že nejde o hotovosť, ale hodnotu v akciách. Tak či onak, ide o stratu a pritom ešte v novembri 2021 mal ako najbohatší človek sveta okolo 340 miliárd dolárov. Aktuálne mu titul najbohatšieho človeka sveta vyfúkol Francúz Bernard Arnault stojaci napríklad za luxusnou značkou Louis Vuitton či koňakom Hennessy.

Okrem toho, že sa Elon venuje hlavne Twitteru, sa na jeho stratách podieľajú aj celosvetové problémy ako spomalený dodávateľský reťazec, nedostatok čipov, vysoká inflácia či prepad hodnoty kryptomien a technologických akcií.

Tesla sa vďaka tomu uchýlila k poskytovaniu pomerne objemných zliav na čínskom a americkom trhu. Aj keď kvôli Muskovmu výroku, že Tesla nikdy nebude poskytovať zľavy, sa v tomto prípade nazývajú „úprava ceny“.

Je možné, že sa vizionár opäť vráti do starých koľají. Nedávno totiž na Twitteri vyhlásil anketu o tom, či má zotrvať v pozícii najvyššieho šéfa Twitteru, a účastníci rozhodli, že by mal odstúpiť. Po skončení ankety urobil kompromis.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.