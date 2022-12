Liver King čelí žalobe od nahnevaného fanúšika. Chce sa súdiť o 25 miliónov dolárov za to, že ho podviedli.

Ako sme informovali v decembri, kulturista a influencer Liver King sa priznal k tomu, že bral steroidy, pričom zarábal milióny na naivite fanúšikov.



Daily Mail informuje, že sa mu to však teraz nepekne vracia. Jeden z fanúšikov ho totiž žaluje až o 25 miliónov dolárov za to, že ho podviedli, keď si kúpil jeho doplnky na budovanie svalov.



Liver King, celým menom Brian Johnson, v rámci svojej značky propagoval životný štýl Nine Ancestral Tenets, ktorý obhajuje konzumáciu surovej pečene, sleziny, pankreasu, srdca a obličiek.





V žalobe, ktorú podal Christopher Altomare z New Yorku na Johnsona a spoločnosti Ancestral Supplements, LLC a The Fittest Ever, LLC, sa píše, že kulturista klamal o budovaní svojej postavy a podvádzal fanúšikov. Tí hromadne uvádzali, že diéta, ktorú im odporúčal, im nestačila na vybudovanie postavy, akú má on, a preto si museli kupovať jeho doplnky.



Altomare ďalej tvrdí, že Johnson falošne propagoval svoje produkty a podporoval „nebezpečnú a život ohrozujúcu diétu“, ktorá spôsobila, že zákazníci následne trpeli závažnými chorobami prenášanými potravinami.

