Toto sú najsledovanejšie filmy a seriály roku 2022 na Netflixe. Dominoval film natáčaný v Prahe či obľúbený seriál

Ako píše ScreenCrush, Netflix uverejnil zoznam najsledovanejších filmov tohto roka v anglickom jazyku. Prvenstvo obsadil akčný triler The Gray Man, ktorý sa nakrúcal aj v Prahe a zahral si v ňom takisto slovenský herec Marián Mitaš. V hlavných úlohách sa v snímke predstavili známe hollywoodske hviezdy Ryan Gosling a Chris Evans.





Na druhé miesto sa dostala sympatická sci-fi komédia The Adam Project s Ryanom Reynoldsom. Hral svoju staršiu verziu, ktorá sa vrátila do minulosti. Tretie miesto patrí mierne prekvapivo priemernej romantickej dráme Purple Hearts.



Hneď za ňou je v rebríčku skvelá športová dráma Hustle, kde si komik Adam Sandler zahral znova vážnu rolu a ukázal, že na filmovom pľaci nie je len jednotvárny šašo. Na piatom mieste je kriminálny dokument The Tinder Swindler od Felicity Morris o prefíkanom podvodníkovi zo známej zoznamovacej aplikácie.





Po ňom nasleduje animák The Sea Beast a detektívka Enola Holmes 2 s Millie Bobby Brown a Henrym Cavillom. Zvyšok už patrí komédiám Senior Year, The Man from Toronto a Day Shift, kde si lovca upírov zahral Jamie Foxx. Sekundoval mu Dave Franco.



Medzi najsledovanejšie filmy v iných jazykoch patria Troll z Nórska, All Quiet on the Western Front z Nemecka, Black Crab zo Švédska, Through My Window zo Španielska a The Takedown z Francúzska.





Collider uvádza, že najpopulárnejším seriálom na najsledovanejšej streamovacej platforme, ktorej konkuruje napríklad Disney+ či Paramount+, sa stal Strangers Things, ktorý tento rok predstavil predposlednú štvrtú sériu.



Diváci strávili pozeraním Stranger Things viac než miliardu hodín, čo je skutočne masívne číslo. Hranicu miliardy hodín prekonali aj hity Wednesday s Jennou Ortegou a Monster: The Jeffrey Dahmer Story o známom americkom sériovom vrahovi a kanibalovi.





