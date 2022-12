KVÍZ: Bláznivé tradície majú ľudia po celom svete. Dokážeš rozoznať, či sú tieto silvestrovské zvyky reálne alebo vymyslené?

Väčšine z nás stačí odpočítanie polnoci, kvalitné bublinky a novoročná pusa. Niektoré krajiny však majú so Silvestrom a Novým rokom spojené oveľa bláznivejšie tradície. Škóti vykročia výhradne pravou nohou, Brazílčania si počas silvestrovských osláv obliekajú kompletne biele outfity a na Filipínach si ľudia sadajú výlučne za okrúhly stôl, pričom si pochutnávajú na dvanástich druhoch guľatého ovocia.

Jedna tradícia však prepája väčšinu sveta. Slováci, Japonci aj Mexičania sa totiž zhodnú na tom, že k poslednej noci v roku bezpochyby patrí poriadna párty a zábava s tými najbližšími. Je jedno, či ste doma, vo vašom obľúbenom klube alebo na horskej chate s vírivkou a kozubom. Silvestrovské párty sú legendárne bez ohľadu na to, kde sú.

Čo nesmie chýbať na dobrej silvestrovskej párty?

Ak to tento rok vyšlo na teba a voláš kamošov k sebe domov, nezabudni, že na silvestrovskej párty by nemalo chýbať niekoľko vecí. Správny hostiteľ vie, že základom je pestré občerstvenie. Každý má predsa rád niečo iné. Mysli teda na slané aj sladké dobroty, alko aj nealko. Naším špeciálnym tipom je pivo s príchuťou tequily – Desperados, ktoré dokonale okorení každú párty. S Desperados budeš pre svojich kamošov originálnym hostiteľom, ktorý vie, čo je dobré. Tento imidž môžeš podporiť aj ďalšími „party essentials“. Toto sú naše tipy.





1. Umocni atmosféru dekoráciami. Skús konfety, balóny či svetelné reťaze.

2. Vytvor improvizovanú fotostenu. Zaručene bude mať úspech.

3. Priprav k nej zábavné párty doplnky. Vtipné okuliare, čelenky s nápisom „Happy New Year“ či smiešne čiapky nájdeš v každom dobrom párty shope.

4. Priprav špeciálny silvestrovský playlist.

5. Maj v zálohe viacero nápadov na rozprúdenie zábavy. Chytľavé spoločenské hry či overené párty aktivity väčšinou nesklamú nikoho.

6. Pri občerstvení buď kreatívny. Obľúbenými slanými alternatívami sú chlebíčky, nátierky, čipsy či hummus so zeleninou. V prípade sladkých snackov sú to rôzne koláčiky, cukríky, minilievance, cake pops či ovocie.



Chceš sa pred prípravami svojej legendárnej párty trošku odreagovať? Vyplň si náš kvíz o netradičných silvestrovských tradíciách z celého sveta. Možno sa ti niektorá z nich natoľko zapáči, že si ju zapamätáš a ohúriš ňou svojich hostí. Nikdy nevieš, možno ich dokonca presvedčíš, aby ste niektorý svetový zvyk vyskúšali tento rok aj vy.

Kvíz KVÍZ: Sú tieto svetové silvestrovské tradície reálne alebo vymyslené? 1/10 Zdroj: Unsplash/Nati Melnychuk Španieli sa počas Silvestra snažia zjesť 12 bobúľ hrozna počas 12 sekúnd. Pravda Výmysel Vysvetlenie Táto tradícia je pravdivá . Španieli veria, že ňou dokážu odvrátiť zlo a zabezpečiť si nasledujúci rok plný šťastia a úspechu. Má to však svoje pravidlá. Dvanásť bobúľ zeleného hrozna musia stihnúť zjesť počas posledných dvanástich sekúnd starého roka, kým hodiny neodbijú polnoc. Séria dvanástich sekundových úderov sa vysiela aj v televízii, pričom každý úder symbolizuje jeden mesiac v roku. 2/10 Zdroj: Unsplas/Felipe Castilla Bulhari o polnoci zhasnú všetky svetlá a bozkávajú sa. To, kto koho pobozká, ostane tajomstvom trojminútovej novoročnej tmy. Pravda Výmysel Vysvetlenie Táto tradícia sa v Bulharsku nazýva Novoročné bozky . Priatelia, ktorí spolu trávia Silvester, urobia v byte úplnú tmu na tri minúty a bozkávajú sa. Často sa stáva, že po opätovnom rozsvietení ani nevedia, kto koho pobozkal. 3/10 Zdroj: Unsplash/Sahil Pandita Íri si počas polnoci vymenia klobúk alebo čiapku s tým, komu chcú zaželať šťastný nový rok. Veria, že tak zostanú súdržní počas celého ďalšieho roka. Pravda Výmysel 4/10 Zdroj: Unsplash/Evie S. Moldavčania sa počas silvestrovskej noci šteklia pierkami pod nosom. Ak niekto kýchne, bude podľa ich tradície zdravý celý rok. Pravda Výmysel 5/10 Zdroj: Unsplash/Brooke Lark Dáni si navzájom rozbíjajú staré taniere o vchodové dvere. Pravda Výmysel Vysvetlenie Táto tradícia naozaj existuje. V Dánsku na Silvestra platí, že čím viac kuchynského riadu ti priatelia, susedia a známi rozbijú o tvoje vchodové dvere, tým ťa majú radšej. 6/10 Zdroj: Unsplash/Greg Rakozy Fíni sa o polnoci hodia nahí do snehu. Aj keď tento zvyk nemá žiaden špeciálny význam, je vo Fínsku nesmierne populárny ako forma zábavy. Pravda Výmysel 7/10 Zdroj: Unsplash/Lars Blankers Gréci si na Silvestra zavesia na dvere cibuľu a počas novoročného rána dokonca prebúdzajú svoje deti tak, že im ňou potľapkávajú po čele. Pravda Výmysel Vysvetlenie Je to skutočne tak. Cibuľa je totiž pre Grékov symbolom rastu a znovuzrodenia. Nielenže si ju na Silvestra zavesia na dvere, ale dokonca ňou aj prebúdzajú svoje deti. Na Nový rok im ňou začnú potľapkávať po čele alebo im ju položia na hlavu. 8/10 Zdroj: Unsplash/Nacho Fernandes Nóri hľadajú v tradičnom ryžovom pudingu mandľu. Veria, že šťastlivec, ktorý ju nájde, bude počas ďalšieho roka úspešný. Pravda Výmysel Vysvetlenie V Nórsku pripravujú pre silvestrovské návštevy symbolické jedlo, ktorým je ich tradičný ryžový puding s mandľou . Orech sa však nachádza len v jednom z nich. Toho, kto ho nájde, čaká šťastný rok. 9/10 Zdroj: Unsplash/Maëliss Demaison Kolumbijčania si počas silvestrovskej noci obliekajú spodnú bielizeň v žiarivých farbách. Žltú, ak chcú v nasledujúcom roku zbohatnúť, ružovú či červenú, ak chcú nájsť lásku alebo vášeň, a zelenú, ak chcú byť zdraví. Pravda Výmysel Vysvetlenie V Kolumbii, ale aj v iných krajinách Strednej a Južnej Ameriky počas silvestrovskej noci skutočne myslia na to, čo majú pod oblečením. Farbu spodnej bielizne si vyberajú podľa toho, čo v nasledujúcom roku najviac potrebujú. Žiarivú spodnú bielizeň uvidíte aj vo výkladoch obchodov na každom kroku. Stačí si len zvoliť správnu farbu. 10/10 Zdroj: Unsplash/Bruna Branco Posledný deň v roku pridajú Taliani do domácich cestovín štipku cukru. Veria, že ich nasledujúci rok bude potom sladší vo všetkých smeroch. Pravda Výmysel Vyhodnotiť kvíz

