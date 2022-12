Je pravda, že kefka ti umyje zuby iba na 70 %? S odborníkmi sme sa pozreli na 10 mýtov o zubnej starostlivosti

Žiarivý úsmev ti dodáva sebavedomie, no ako ho dosiahnuť? Základom je správna ústna hygiena a preventívna prehliadka, no nie všetci dobre vedia, ako sa o zuby starať, nevedome si ich ničia a na pravidelné návštevy stomatológa a dentálneho hygienika zabúdajú.

Každý z nás už asi googlil, ako na belšie zuby alebo či zub múdrosti treba vybrať. Vedel si však, že na zanedbané zuby sa dá aj zomrieť? V spolupráci s modernou dentálnou klinikou City Dental Clinic sme pripravili prehľad niekoľkých faktov, ktoré rozšíria tvoje znalosti o zubnej starostlivosti. Pýtali sme sa hneď niekoľkých ich odborníkov, aby sme ti vedeli čo najlepšie odpovedať na otázky – poradí ti stomatológ, zubný chirurg aj dentálna hygienička.

1. Umývanie zubov musíš dobre načasovať

Toto je fakt, aj umývanie zubov treba načasovať. Používaš kefku hneď po raňajkách? Máme pre teba smutnú správu, je to jeden z najhorších spôsobov, ako si zuby ničíš. „Ak si chceš umyť zuby po jedle, vydrž aspoň 30 minút. Kyseliny zo stravy ako keby tvoje zuby napadli, počkaj, kým tento účinok zjemnia sliny. Mechanickým čistením precitlivený zub zbytočne poškodzuješ,“ komentuje stomatológ zo City Dental Clinic a zároveň dodáva, že tento fakt nie je vedecky dokázaný, ale skúsenosti z praxe to povrdzujú.

Sliny nás chránia pred nežiaducimi baktériami a ich tvorba je počas noci nižšia, preto máš ráno zuby citlivejšie. Najlepšie urobíš, ak si umyješ zuby, chvíľku počkáš a potom sa pôjdeš najesť.

Všetkého veľa škodí a to platí aj pri čistení zubov – nemusíš používať kefku po každom jedle, stačí ráno a večer. Neustále umývanie a tlačenie na sklovinu ti krásny úsmev iba zničí.

2. Kefkou očistíš maximálne 70 percent zubov

„Dôležité je aj čistenie medzizubných priestorov, na ktoré ľudia zabúdajú. Aj napriek tomu, že je to úzke miesto, dokážu tam preniknúť zvyšky stravy. Medzizubné kazy na začiatku nie sú ani badateľné a patria medzi najčastejšie problémy, s ktorými sa stretávame v ambulancii,“ upozorňuje stomatológ. „Zubná kefka urobí asi 60 – 70 percent potrebnej hygieny a prevencie, 20 – 30 percent tvorí čistenie medzizubných priestorov. Zvyšným percentám napomáha imunitný systém a sliny,“ dodáva. Faktom je, že nech sa snažíš akokoľvek, kefkou si zuby na 100 percent neumyješ.

3. Pasty fungujú ako v reklame

Je to mýtus. Bielenie zubov by si mal radšej nechať na odborníka, tento proces nie je vhodný pre každého a nemôžeš ho robiť, kedykoľvek si zmyslíš. „K zubnej sklovine musíme pristupovať opatrne, aby sme ju nepoškodili. Bielenie zubov je veľmi individuálne, nemôžeme ho robiť každému, niektorí ľudia majú výplne či praskliny, ktoré sa vybieliť nedajú a zuby by potom zostali fľakaté,“ vysvetľuje dentálna hygienička zo City Dental Clinic.

Kokosový olej, čierne uhlie alebo bieliace prípravky, ktoré kúpiš v lekárni alebo drogérii, ti perlovobiely úsmev nezaručia. Bieliace pasty môžu mať zdanlivo účinný efekt, ľudia majú tendenciu umývať si nimi zuby poctivejšie a častejšie, odstraňujú tak povlak a zuby vyzerajú opticky svetlejšie. „Tieto pasty je vhodné používať skôr po profesionálnom bielení, lebo udržujú a rozžiaria zuby,“ dodáva dentálna hygienička. Alternatívou k bieleniu je pieskovanie, ktoré ti takisto urobí dentálny hygienik. Čiastočne tak odstrániš nežiaduce pigmenty a zuby vyzerajú bledšie a žiarivejšie.

4. Zaobídeš sa aj bez zubnej pasty

Starostlivosť o zubnú dutinu nemusí byť komplikovaná, nepotrebuješ rôzne pasty, ústne vody, škrabky na jazyk, nite či špeciálne prípravky. Najdôležitejšie je mechanické čistenie klasickou alebo sonickou kefkou a to ti ako základ stačí, špeciálne zubné pasty a ústne vody sú iba doplnky, ktoré ti majú pomôcť prostredie ústnej dutiny stabilizovať.

Ak si iba vytlačíš na jazyk pastu alebo použiješ ústnu vodu na svieži dych, kazom a problémom sa pravdepodobne nevyhneš. Mysli na čistenie kefkou, dokonca sa zaobídeš aj bez pasty, to je fakt, no nie dlhodobo. Ak si teda na najbližšom výlete zabudneš doma kozmetickú tašku, kúp si aspoň kefku.

5. Zuby kazia iba sladkosti

Je to mýtus, pretože zuby nekazia iba sladkosti, ale sacharidy všeobecne. „Podporujú množenie baktérií v ústnej dutine, ktoré potom vylučujú rôzne kyseliny, a tak oslabujú zubnú sklovinu a tvoria sa zubné kazy,“ vysvetľuje stomatológ. Zuby si môžeš ničiť aj zlou kombináciou jedál a nesprávnym čistením. Povedzme, že si dávaš na raňajky cereálie so studeným mliekom, potom zješ pomaranč či grep, zapiješ to horúcou kávou a hneď potom si drhneš zuby kefkou – takto si nevedome oslabuješ zubnú sklovinu a vystavuješ sa riziku kazov.

6. DNA určuje počet kazov

V tvojej DNA nie je zakódované, koľko budeš mať v budúcnosti kazov alebo ako si na ne náchylný. „Zdedené kazy“ sú mýtus, od rodičov zdedíš vzhľad, to znamená, že rovnako ako pri farbe očí a vlasov môže genetika ovplyvniť tvar a pigment tvojich zubov. Ak ti niekto povie, že máš oči po otcovi a zuby ako mama, môžeš mu dať za pravdu. Genetická výbava čiastočne ovplyvňuje stavbu a štruktúru zubných tkanív, v ojedinelých prípadoch to môže ovplyvniť vznik kazov a choroby ústnej dutiny.

7. Tehotenstvo má vplyv na zuby

Istou výnimkou z predošlého bodu sú tehotné ženy – babätká potrebujú na svoj vývoj rôzne minerály, ako napríklad vápnik, ktorý prijímajú od matky. Je pravda, že ženy môžu počas tehotenstva a po pôrode preto trpieť častejšími problémami so zubami.

8. Krivé zuby neničia iba sebavedomie

Faktom je, že krivé zuby prinášajú aj rôzne komplikácie. Stomatológ upozorňuje hlavne na funkčný problém. „Krivé zuby ovplyvňujú hlavne to, ako človek konzumuje stravu. Napríklad môže používať iba určité zuby a nie celý chrup – tie sa následne opotrebujú, môžu odumrieť alebo o ne príde pacient úplne.“ Zubný chirurg hovorí, že namáhaním trpí aj čeľustný kĺb a problém potom rieši čeľustný ortopéd. Dodáva, že krivé zuby sa ťažko čistia, takže je tu vyššie riziko vzniku zubných kazov a chorôb ďasien.

Strojčeky nie sú len pre tínedžerov, dokážu pomôcť aj dospelým, napríklad v tidsiatke či štyridsiatke. Liečba krivých zubov je v tomto veku náročnejšia a trvá dlhšie, no stojí za to. Navyše dnes máme na trhu niekoľko druhov neviditeľných strojčekov a metód, takže nemusíš nosiť klasický kovový strojček s farebnými gumičkami.

9. Zuby múdrosti sa prerežú každému

Je to mýtus. „Veľa ľudí ich má ako zub navyše, ktorý je plne funkčný. Sú prípady, že pacienti prišli o posledné zadné stoličky (sedmičky) a zuby múdrosti dokázali plne nahradiť ich funkciu. Niektorí ľudia zárodky týchto zubov ani nemajú alebo sa im neprerežú a zostanú v kosti,“ vysvetľuje zubný chirurg. Často počuješ, že zuby múdrosti treba vytrhnúť, niektorí túto smolu majú, ale nie je to pravidlo.

10. Na zanedbanú zubnú starostlivosť môžeš aj zomrieť

Nie vždy je trhanie zubov také jednoduché, niekedy je zápal závažný, pacient musí ísť potom do nemocnice a problém rieši zubný chirurg. „Zápal sa môže krvným obehom presunúť ďalej do organizmu, dostať sa do srdca, kĺbov alebo krčnej chrbtice. Vedecky to nemáme potvrdené na sto percent, ale potvrdila nám to prax. Mali sme pacientov, ktorí mali chrup v zlom stave, a keď sa nám ho podarilo stabilizovať, zmizli aj ich bolesti kĺbov,“ komentuje stomatológ.

Môže byť problém taký zavážný, že sa skončí tragicky? Áno, je to fakt, neliečený zápal sa môže dostať tak hlboko do organizmu, že sa skončí úmrtím pacienta. „Nie je to bežné, ale ani raritné. Počas svojej 9-ročnej praxe na chirurgii som zažil asi troch pacientov, ktorí zomreli na neliečený čeľustný zápal,“ dodáva zubný chirurg.

Dúfame, že sme ťa aspoň trocha motivovali pristupovať k zdraviu zubov zodpovednejšie a najbližšiu preventívnu prehliadku u zubára už nevynecháš. Ak potrebuješ poradiť s problémom alebo skúsiť bielenie zubov, obráť sa na odborníkov zo City Dental Clinic, radi ti pomôžu.

