Austrálčanka za volantom nakrútila najväčšiu nočnú moru mnohých z nás. Mohutný pavúk sa jej zjavil priamo nad hlavou

Arachnofóbia nie je fóbia, ktorá sa dá brať na ľahkú váhu, pretože panický strach z pavúkov by zrejme človek dokázal doviesť aj do infarktového stavu. Ak však bývaš v Austrálii, nemáš veľa možností, ako sa nechutným pavúkom, hadom či hmyzu definitívne vyhnúť, a osemnohé stvorenia si občas nájdu cestu aj do automobilov. Mladá Bianca šoférovala svoj Volkswagen na neznámej ceste v Austrálii v rýchlosti 61 kilometrov za hodinu, keď sa odrazu pozrela na seba a zbadala tam to, čo by mnohých z nás prinútilo spanikáriť a možno aj naraziť.

Bianca sa snažila hýbať čo najmenej, vytiahla svoj mobil a v priebehu zopár sekúnd natočila obrovského pavúka z druhu huntsman, ktorý je síce neškodný pre človeka, ale stretnúť sa s ním v rýchlosti nad 60 kilometrov za hodinu zopár desiatok centimetrov od vlastnej hlavy, to nie je ideálny scenár jazdy v aute. Šoférka zožala na sociálnych sieťach veľký potlesk za to, že nespanikárila a uvedomila si, kde sa momentálne nachádza, ale nikto presne nevie, ako sa pavúka z auta zbavila.

