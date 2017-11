Pápež František dostal novučičké Lamborghini Huracán. Nehodlá sa však vzdať svojho papamobilu a radšej ho predá

266. rímsky pápež katolíckej cirkvi zvolený v konkláve 13. marca 2013, teda pápež František, dostal naozaj vzácny dar. Talianska automobilka Lamborghini si pre hlavu katolíckej cirkvi pripravila novučičké biele Lamborghini Huracán LP 580-2, ktoré by chcel mať vo svojej garáži nejeden človek. Auto vyniká odtieňom farby Bianco Monocerus doplnenou žltými pruhmi vo farbe Giallo Tiberino a táto kombinácia nie je náhodná, ale odkazuje na vlajku Vatikánu. Nebol by to však pápež František, keby sa takéhoto cenného kúsku nevzdal pre dobro veci.

Svoj papamobil totiž nehodlá vymeniť. Huracán tak bude smerovať do dražby a výťažok z predaja následne poputuje na financovanie štyroch charitatívnych projektov. Ide napríkad o podporu iniciatívy, ktorá sa podieľa na rekonštrukcii obydlí, náboženských priestorov a budov v irackej oblasti Ninive alebo o podporu talianskeho združenia, ktoré pomáha obetiam prostitučných gangov. Cena tohto auta sa pohybuje na hranici 200 000 eur, no očakáva sa, že sa predá za vyššiu hodnotu. Navyše je aj podpísané samotným pápežom.

Taktiež to nie je prvýkrát, čo pápež František dostal cenné motorové vozidlo. Motorkou ho napríklad ocenila spoločnosť Harley-Davidson, no aj vtedy ju okamžite poslal do charitatívnej aukcie.

