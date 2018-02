Škola zakázala dievčatám nosiť obtiahnuté nohavice, lebo rozptyľujú učiteľov. Rodičia ich obviňujú z pedofilných chúťok

Na väčšine anglických stredných škôl musia študenti nosiť uniformy, ktoré predpisuje vo svojich pravidlách samotná škola, ale často si žiaci môžu nahradiť presné kúsky oblečenia svojimi vlastnými, ak ide napríklad o nohavice. Najnovší problém spojený s uniformami nastal na strednej škole St. Peter’s School v Huntingdone, kde vedenie školy nedávno výrazne zmenilo pravidlá nosenia uniforiem po tom, čo sa mu znepáčili obtiahnuté alebo užšie nohavice ako tie, ktoré škola predpisuje. Problém je v tom, že škola od žiačok vyžaduje nosenie čiernych nohavíc, čo pri nosení obtiahnutejších kúskov neporušujú, ale do pravidiel bola nedávno pridaná aj veta práve o užších nohaviciach, čo nahnevalo nielen samotné žiačky, ale aj ich rodičov.

Momentálne je situácia taká, že ak žiačka príde do školy v obtiahnutejších nohaviciach, ktoré posledných 10 rokov nepredstavovali žiadny problém, dostane od učiteľov neospravedlnenú hodinu alebo musí zostať po škole, čo je podľa rodičov nepredstaviteľné. Až 90 percent všetkých dievčat vraj nariadenie neakceptuje a pokračujú v nosení čiernych nohavíc podľa vlastného vkusu, ale škola nechce pravidlá zmeniť naspäť, a tak rodičia zašli do médií. V zákulisí sa dokonca povráva, že učitelia prinútili vedenie zmeniť nariadenie kvôli tomu, že ich obtiahnuté nohavice na žiačkach rozptyľujú a keď sa to dozvedeli rodičia, hneď sa po škole začali šíriť obvinenia z pedofilných chúťok. Žiadny riaditeľ školy pritom nechce mať o svojich učiteľoch povesť pedofilov, a preto bude zaujímavé sledovať, či škola napokon ustúpi, alebo bude trvať na svojich požiadavkách ako z minulého storočia.

