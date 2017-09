Facebook hodlá do svého video obsahu investovat až miliardu dolarů. Novými pořady chce konkurovat Netflixu či Amazonu

O tom, že Facebook má jisté ambice stát se destinací pro nové televizní pořady, již nějakou dobu víme, jak se však zdá, plány lídra mezi sociálními sítěmi jsou v tomto směru daleko větší, než byste si možná mysleli. Podle informací deníku The Wall Street Journal má totiž zaoceánská společnost v úmyslu během příštího roku investovat do své nové platformy Watch, která byla vytvořena právě za účelem přinášení exkluzivního video obsahu, až 1 miliardu dolarů.

Tímto krokem se tak chce Facebook zřejmě přiblížit pozici, ve které bude moci konkurovat velikánům na poli televizního vysílání nebo internetového streamování, jako jsou například Netflix, Hulu nebo Amazon. Něco takového je ovšem během na dlouhou trať a jak píše server The Verge, dokonce i zamýšlená jedna miliarda je stále zlomkem toho, co utratí zmíněné streamovací firmy. I tak ale Facebook touto plánovanou investicí dokazuje, že to se svým video obsahem do budoucna myslí opravdu vážně.

Dlouhodobým cílem Facebooku s platformou Watch je, aby se z ní stala zaběhlá internetová televize, která bude zároveň nabízet prostor ke společenskému sdružování s přáteli a ostatními uživateli. „Člověk často díky přátelům objeví nová videa, o kterých pak spolu diskutujete. Video má úžasnou sílu sbližovat lidi a vytvářet komunity,“ uvedl před měsícem šéf managementu Daniel Danker. Služba Watch je aktuálně dostupná pouze pro uživatele ve Spojených státech, postupem času by se však měla dostat i do dalších zemí.