Britský Facebook rozoznáva až 71 pohlaví. Čo znamená každé z nich?

Facebook ich nazýva rôznymi pohlaviami, no medzi mnohými z nich neexistujú ani kozmetické rozdiely. Anglický Facebook ponúka spolu až 71 možností, z ktorých si môžeš vybrať svoje pohlavie. Okrem muža a ženy sa v nich nachádzajú bezpohlavní ľudia, cis pohlavia či transgender ľudia. Možno sa pýtaš, ako je možné, že už sa stihlo vymyslieť 71 rôznych pohlaví. Pravdou je, že nevymyslelo a mnoho z týchto pohlaví sú identické.

Napríklad, medzi Cis Man a Cisgender Man nie je teoreticky žiadny rozdiel. Rovnako to je aj pri Trans*Female a Transgender Female. Dôvod za existenciou takýchto duplikátnych pohlaví je jednoduchý. Nikto by nemal byť nútený vybrať si len z jednej možnosti a keď už chce Facebook poskytovať slobodu sebaurčenia, tak nech už je to stopercentne. Každý si tak môže vybrať pojem, ktorý k jeho profilu, k jeho identite viac sedí.

Určite ťa však zaujímajú všetky tie pohlavia, ktoré anglický Facebook ponúka. Tak sa na ne poďme vrhnúť:

asexuál

androgýnn (androgyne)

androgýnne pohlavie (androgynes)

androgýnna osoba (androgynous)

bez pohlavia (agender)

obojpohlavný (bigender)

zo ženského pohlavia na mužské - trans muž

zo ženského pohlavia na mužské - transgender muž

zo ženského pohlavia na mužské - transsexuálny muž

F2M (z anglického female to male, zo ženského pohlavia na mužské)

zo ženského pohlavia na mužské (female to male)

FTM (z anglického female to male, zo ženského pohlavia na mužské)

nerozlišuje pohlavie (gender neutral)

hermafrodit

intersexuálny muž

intersexuálna osoba

intersexuálna źena

intersexuálne pohlavue

z mužského pohlavia na ženské - trans žena

z mužského pohlavia na ženské - transgender žena

z mužského pohlavia na ženské - transsexuálna žena

muž

M2F (z anglického male to female, z mužského pohlavia na ženské)

z mužského pohlavia na ženské (male to female)

MTF (z anglického male to female, z mužského pohlavia na ženské)

viacpohlavný/á

premenlivé pohlavie (gender fluid)

nevyhovujúce pohlavie (gender nonconforming)

nerozhodnuté pohlavie (gender questioning)

gender-variant

neidentifikuje sa ako muž ani žena (genderqueer)

neutrois

cis

cis ženské pohlavie (cis female)

cis mužské pohlavie (cis male)

cis muž (cis man)

cis žena (cis woman)

cis pohlavie (cisgender)

ženské pohlavie cis (cisgender female)

mužské pohlavie cis (cisgender male)

žena pohlavia cis (cisgender woman)

muž pohlavia cis (cisgender man)

trans

trans, ženské pohlavie

trans, mužské pohlavie

trans muž

trans osoba

trans*ženské pohlavie

trans*mužské pohlavie

trans*muž

trans*žena

transsexuál

transsexuál, ženské pohlavie

transsexuál, mužské pohlavie

transsexuálny muž

transexuálna osoba

transsexuálna žena

transrodový človek, ženské pohlavie

transrodová osoba

transmasculine

T* muž

T* žena

two* osoba

two-spirit

two-spirit osoba

žena

ani muž, ani žena (non-binary)

viacpohlavný (pangender)

iné

ani jedno z vymenovaných

Mnoho z týchto typov pohlaví má aj vlastné vlajky.

Ľahko si povšimnúť, že mnoho z uvedených pohlaví sú si navzájom veľmi podobné, čo potvrdzuje prvé riadky článku. Nie je ťažké naraziť na pohlavie, ktorému nerozumieš, tak na záver ešte krátke vysvetlenia.

Transrodoví (transgender) ľudia sú osoby, ktorých identita nie je jednoznačne v zhode so zaužívanými predstavami o mužskom a ženskom rode, no miesto toho tieto rody kombinujú.

Transsexuálni ľudia patria medzi transrodovú skupinu a túžia žiť a byť akceptovaní ako opačné pohlavie. Životy transsexuálov sú často sprevádzané operáciami či hormonálnymi zmenami pohlavia.

Transmasculine je osoba, ktorá sa narodila ako žena, no momentálne sa identifikuje ako muž.

Neutrois ľudia sa prezentujú ako bezpohlavní a nemajú nič spoločné s mužom ani so ženou.

Cis je niekto, kto sa identifikuje ako pohlavie, s akým sa narodil. Presný opak transrodových ľudí.

Androgýnna osoba je taká, ktorá nepodstúpila žiadnu operáciu, no od narodenia sa na jej tele vyskytujú výrazné prvky opačného pohlavia (stavba lebky, koža...)

Intersexuál je človek narodený s prvkami oboch pohlaví, či už je to na úrovní genitálií alebo chromozómov.

Two-spirit je pojem používaný domorodými Američanmi na označovanie členov LGBTI komunity.