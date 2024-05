Nezabudni na Deň matiek: poradíme ti s výberom darčeka

S týmito darčekmi svoju mamu určite potešíš.

Deň matiek predstavuje každoročne skvelú príležitosť, ako vyjadriť svojej mame vďačnosť a lásku. Samozrejme, naše mamy si vážime počas celého roka. No práve na spomínaný Deň matiek je to celé akési emotívnejšie. Pozri sa, čím môžeš potešiť svoju mamu. Vyskúšaj niektorý z tipov na darček ku Dňu matiek.

Zdroj: Astratex

Kvety – osvedčená klasika

Živé kvety sa stali už akýmisi symbolmi vďaky, lásky, uznania aj náklonnosti. Zvykli sme si ich darovávať na rôzne príležitosti – od narodenín cez svadby až po promócie. Keďže ide o univerzálny darček, bezpochyby bude výbornou voľbou aj na Deň matiek. Staviť môžeš napríklad na červené či biele ruže, prípadne kyticu s viacerými druhmi kvetov. Nech už sa rozhodneš akokoľvek, tvoja mama sa určite poteší.

Niečo sladké

Hovorí sa, že láska ide cez žalúdok. A držať sa toho môžeš aj na Deň matiek. Porozmýšľaj, čo má tvoja mama najradšej. Aká je jej obľúbená čokoláda alebo bonboniéra? Prípadne na čom si rada pochutí večer pri filme? Ak náhodou nemá rada sladké, pokojne kúp nejaký slaný snack, ktorý je jej najobľúbenejším. Zdravšou alternatívou zas môžu byť čaje. Pokiaľ nechceš odbaviť darček ku Dňu matiek klasickým vrecúškovým čajom, vyber nejaký sypaný, ktorý sa dá veľmi pekne zabaliť.

Oblečenie – praktický darček

Kvety aj konzumné darčeky sú milou pozornosťou, no väčšinou slúžia len ako „niečo navyše“ k hlavnému darčeku. No a tým sa môže stať napríklad praktické oblečenie. Vyskúšaj pozrieť ponuku na Astratex.sk, kde nájdeš široký výber dámskeho oblečenia za skvelé ceny. Ako príklady môžeme uviesť legíny, plavky a mnoho ďalšieho. Čo by sa najviac hodilo tvojej mame?

Fotodarček

Keď ide o deti a vnúčatá, mamy vedia byť prirodzene sentimentálne. Popravde, niet sa čomu diviť. Na Deň matiek môžeš teda darovať napríklad aj nejaký fotodarček. Konkrétne môžeme spomenúť fotoplátno s rodinnou fotkou, prípadne fotokalendár s fotkami vnúčat. Alebo nakúp pekné fotorámiky a daj do nich vydarené rodinné zábery. Takýmto darčekom vždy zaboduješ.

Módne doplnky

Ak má tvoja mama zmysel pre módu a potrpí si na detaily, na Deň matiek ju môžeš obdarovať atraktívnym módnym doplnkom. Najširší výber nájdeš online. Niektorí internetoví predajcovia majú dokonca vlastné outlet ponuky, ktoré sú pre registrovaných zákazníkov ešte výhodnejšie. V konečnom dôsledku tak dokážeš nakúpiť nielen módne doplnky ako hodinky, šperky, slnečné okuliare atď., ale aj rôzne oblečenie za akciové ceny.

Zdroj: zalando-lounge.sk

Rodinná dovolenka

Mamy si najviac cenia čas strávený so svojimi deťmi. Pouvažuj, či by sa tá tvoja nepotešila rodinnej dovolenke. Ide síce o cenovo nákladnejší darček ako tie, ktoré spomíname v predošlých riadkoch, no keď natrafíš na zaujímavú last minute ponuku, aké bývajú pravidelne na Invia.sk, tak bude spokojná celá rodina. Ako cieľovú destináciu na rodinný oddych môžeš vybrať Turecko, Egypt, Grécko, Tunisko či Bulharsko. Pravdaže, možností je oveľa viac. Konečná voľba však bude na tebe a tvojej rodine.

Luxusné obliečky

Každý má do istej miery rád luxus – minimálne, keď ide o posteľnú bielizeň. Skvelým príkladom sú bavlnené obliečky, ktoré sú nesmierne jemné a príjemné na dotyk. Aj preto môžu byť skvelým darčekom pre tvoju mamu ku Dňu matiek. Takýmto praktickým darčekom dopraješ svojej mame kvalitný oddych a ničím nerušený spánok. Nehovoriac o tom, že luxusné obliečky z bavlny majú výborné termoregulačné vlastnosti, pričom dlhodobo držia tvar aj farbu. Nemusíš sa tak obávať, že by sa tebou vybraný darček ku Dňu matiek rýchlo znehodnotil častým praním.