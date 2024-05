Outfit check z finále Let’s Dance: Prada vesta za 2 500 eur, luxusné kabelky, odhalené dekolty aj bosé nohy

Prinášame ti výber celebritných outfitov z červeného koberca v Inchebe.

Prada vesta, YSL kabelka, šaty od lokálnych dizajnérov či bosé nohy a dokreslené tehličky. Počas finálového kola 9. série tanečnej šou Let’s Dance sme si ani tento rok nemohli dať ujsť náš tradičný outfit check s hosťami, ktorí dokazujú, že sa je na čo pozerať aj mimo tanečného parketu.

Na červenom (v tomto prípade fialovom) koberci sa predviedli osobnosti ako Michaela Kocianová, LucyPug, Kika Ďurišová, Naty Kerny, Jovinečko či herci Barbora Andrešičová a Tomáš Pokorný v zaujímavých a v mnohých prípadoch aj poriadne luxusných outfitoch. Sleduj, ako to dopadlo a ako odpovedali na anketové otázky.

Otázky, ktoré sme kládli známym osobnostiam na finále Let’s Dance:

1. Ktorej finálovej dvojici dnes držíš palce?

2. Ako by si opísal/-a svoj dnešný outfit a čo reprezentuje?

3. Čo máš dnes na sebe najdrahšie a koľko to stálo?

Kika Ďurišová a Nikos (@kika.durisova,

@macholaos_unofficial)

Ktorej finálovej dvojici dnes držíte palce?

Kika: Za mňa to vyhral Tribula, ten je pre mňa výherca.

Nikos: Tribula, divoká karta. Mal by sa vrátiť.

Ako by ste opísali svoj dnešný outfit a čo reprezentuje?

Kika: Reprezentuje finálové kolo.

Nikos: Reprezentuje Prahu.



Čo máte dnes na sebe najdrahšie a koľko to stálo?

Kika: Nikosa. A svoje srdce. (smiech)

Nikos: Nohavice Section x Yzo, neviem presne, koľko stáli, ale asi 200 €.

Zdroj: Refresher

Ktorej finálovej dvojici dnes držíš palce?

Jakub a Eliška.

Ako by si opísala svoj dnešný outfit a čo reprezentuje?

Na prvé kolo som prišla ako bieloružová labuť a na toto posledné som sa rozhodla prísť ako čierna labuť.



Čo máš dnes na sebe najdrahšie a koľko to stálo?

Šaty sú na mieru od dizajnérky Zuzany Lešák Černej, to je nevyčísliteľná cena. Ručná práca má pre mňa najväčšiu hodnotu. A kabelka značky Saint Laurent stála asi 2 000 eur.

Zdroj: Refresher

Michaela Kocianová (@michaelakocianova)

Ktorej finálovej dvojici dnes držíš palce?

To je nefér otázka, lebo ja ich mám všetkých rada a každému z nich by som to dopriala. Ale poviem to takto, keďže Anička (Jakab Rákovská) je tam jediná žena, tak by som to dopriala jej, musíme pri sebe stáť! (smiech)

Ako by si opísala svoj dnešný outfit a čo reprezentuje?

Reprezentuje mňa, je to krátke, je to sexy. Tieto šaty mám doma už dlho a mám ich rada.



Čo máš dnes na sebe najdrahšie a koľko to stálo?

Kabelka Hermés. Ale cenu ti nepoviem. (smiech)

Zdroj: Refresher

Naty Kerny (@natykerny)

Ktorej finálovej dvojici dnes držíš palce?

Jakubovi Jablonskému s Eliškou Lenčešovou.

Ako by si opísala svoj dnešný outfit a čo reprezentuje?

Išla som cestou lokálneho dizajnéra, šaty mi totiž robil Lukáš Krnáč. Strávila som s ním dve hodiny, za ktoré vznikli z látky tieto nádherné šaty. A to ešte počas dneška.



Čo máš dnes na sebe najdrahšie a koľko to stálo?

Určite tá ručná práca, tá je neoceniteľná.

Zdroj: Refresher

Barbora Andrešičová a Tomáš Pokorný

(@basa.andresic, @tomhaskho)

Ktorej finálovej dvojici dnes držíte palce?

Baša: Ťažká otázka, pretože všetci sú kamoši a zároveň extrémni makači. Ale podporiť sme prišli Kuba (Jablonského).

Tomáš: Janke Kovalčíkovej. (smiech)

Ako by ste opísali svoj dnešný outfit a čo reprezentuje?

Baša: Pohodlie. Takto sa cítim sama sebou bez nejakého kŕča.

Tomáš: Reprezentuje nohavice v našom vzťahu. Nosí ich ten, kto chce.



Čo máte dnes na sebe najdrahšie a koľko to stálo?

Baša: Všetko je to požičané a nie je tam žiadna brutálna značka.

Tomáš: Dokreslený six pack na bruchu a topánky od tatka.

Zdroj: Refresher

Ondrej Mokoš (@ondrej_mokos)

Ktorej finálovej dvojici dnes držíš palce?

Jakubovi Jablonskému.

Ako by si opísal svoj dnešný outfit a čo reprezentuje?

Reprezentuje Cruizeera, som celý požičaný. (smiech) Chcel som, aby som upútal pozornosť, ale zároveň som nechcel príliš žiariť. Taká zlatá stredná cesta.



Čo máš dnes na sebe najdrahšie a koľko to stálo?

Asi Prada vestička za 2 500 eur. Okrem nej topánky v spolupráci Nike x Travis Scott a Givenchy okuliare.

Zdroj: Refresher

Jovinečko a Bergino

Ktorej finálovej dvojici dnes držíte palce?

Bergi: Kubovi.

Jovinečko: Tiež Kubovi.

Ako by ste opísali svoj dnešný outfit a čo reprezentuje?

Jovinečko: Spolu reprezentujeme život a smrť. Zlo a dobro. Jin a jang. Skrátka, rovnováhu.

Bergi: Proste tak, ako vieme byť my najlepší kamaráti, takisto aj černosi a belosi môžu byť kamaráti. Je v tom zasiahnutý aj tento význam. Keď vieme vychádzať my dvaja ako odlišné póly, prečo by to tak nemohlo fungovať aj vo svete?



Čo máte dnes na sebe najdrahšie a koľko to stálo?

Jovinečko: iPhone.

Bergi: Lakovky zo Zary za 40 eur.