Kokaín pred zápasom, tri fľašky whiskey denne či nespočet liečení. Búrlivákovi Gazzovi zničili kariéru jeho závislosti

Našťastie, mohol sa spoľahnúť na futbal a svoje starosti vypustiť z hlavy aspoň na hracej ploche. Odjakživa bol považovaný za obrovský talent. "Budete si musieť počkať 1000 rokov, kým to znovu uvidíte." - nechal sa počuť jeho tréner po tom, ako sa mu podarilo streliť výstavný gól v mládežníckom pohári. To, že sa jedná o hráča s výnimočným talentom, potvrdil aj fakt, že za krátku chvíľu snáď nebolo popredného klubu v Anglicku, ktorý by ho nechcel. Záujem mal aj Sir Alex Ferguson, avšak už vtedy sa prejavila zložitá povaha mladého ucha. Do Manchestru neprestúpil vraj kvôli polohe. Bolo to moc na sever a to by mu fanúšikovia Newcastlu neodpustili. Po získaní ceny pre najlepšieho mladého hráča v lige nebolo pochýb, že sťahovanie do lepšieho ho neminie. Tottenham za neho neváhal zaplatiť 2,2 milióna libier, čím stanovili na Britských ostrovoch prestupový rekord.

Stúpajúca výkonnosť mu postupne vyniesla miesto aj v reprezentácii Albionu. Mohol sa tak predstaviť na majstrovstvách sveta v roku 1990, ktoré sa konali v Taliansku. Práve tento šampionát ho preslávil po celom svete. Anglicko dokráčalo až do semifinále, kde sa predstavilo proti Západnému Nemecku. Celý turnaj podával nadštandardné výkony a keď Anglicko po penaltovom rozstrele nešťastne vypadlo, niesol to len veľmi ťažko. Na trávniku ostal sám ešte dlho po zápase a plakal. A spolu s ním celé Anglicko. Tento okamih bol taký emotívny, že sa Gascoigne neskôr objavil aj v klipe Pavarottiho opernej árie. Od toho momentu ho už poznal každý. Vypukla "Gazzamánia", princezná Diana ho pozývala na charitatívne večierky, Železná lady si s ním chcela spraviť fotku a BBC ho ocenila prestížnou cenou Osobnosť roka. Takisto propagoval dve videohry a vydal pieseň "Fog on the Tyne", ktorá slávila úspech a našla si svoje miesto v hitparáde.

Úspešné časy však netrvali dlho. Postupne sa stále intenzívnejšie začali prejavovať jeho neduhy. Tie síce spočiatku dokázal umlčať výkonmi na ihrisku, ale keď ich nepotvrdil každý zápas, stával sa vďačnou témou pre bulvár. Dokonca ani kľúčové národné otázky ako nezamestnanosť neboli v novinách tak sledované. Množstvo zranení mu neumožnilo predviesť viac v talianskom Laziu, kam zamieril z Tottenhamu kvôli operácii kolena s ročným meškaním. Toto zranenie si privodil vo finále FA Cupu. Agresívny výstup v spoločnosti mu navyše spôsobil ďalšie zranenie. Bitka pred barom ho vyradila z hry na polroka. O angažmáne v Ríme sa teda nedá povedať, že by sa zrovna dvakrát podarilo. Už 13-kilová nadváha, s ktorou do "večného mesta" prichádzal, bola predzvesťou problémov. Aj napriek tomu, že sa veľmi rýchlo stal miláčikom tribún, tak po častých urážkach Talianov ho plánovali vyhostiť z krajiny. Následný návrat do Spojeného kráľovstva sa zdal byť vykúpením nielen po futbalovej stránke.

Vyzeralo to tak, že Gazza sa vracia v celej svojej kráse. Za Glasgow Rangers strieľal gól za gólom, získal dva tituly a v reprezentácii bol opäť ťahúňom. Na Eure v roku 1996 patril k ozdobám šampionátu. A keď si proti Škótom prehodil loptu cez obrancu a z voleja vypálil, pričom napol sieť, nebolo pochýb o jeho genialite. Lenže ťaženie Albionu znova stroskotalo na im dobre známej značke z Nemecka. Známy burlivák bol ale aj naďalej stálou súčasťou rôznych škandálov. A to aj na trávniku. Keď rozhodcovi spadla žltá karta na zem, neváhal mu ju zodvihnúť a následne aj ukázať. Neskôr pobúril verejnosť ešte viac. Počas nervy drásajúceho derby so Celticom oslávil gól spôsobom, aký nemohol nechať ani jedného fanúšika tohto klubu chladným. Rukami napodobnil hranie na flaute, čiže nástroju, ktorým protestanti burcovali proti katolíkom. Po tomto kroku mu začali chodiť vyhrážky smrti. Z úspešného pôsobenia v modrých farbách sa stalo trápenie a razom bolo treba zmeniť prostredie.

Šancu na reštart mu poskytlo Middlesbrough pod vedením bývalého spoluhráča Bryana Robsona. Namiesto výkonov však čím ďalej, tým viac upozorňoval na seba alkoholickými či drogovými excesmi. Pred zápasom sa bežne posilňoval deviatimi koňakmi, vínom či kokaínom. Tiež sa priznal, že svojho času dokázal vypiť tri fľašky whiskey denne. Keď ho v roku 1998 našiel ležať v bezvedomí tréner Robson, bol poslaný na vôbec prvé protialkoholické liečenie. Neprešla ani len polovica času, ktoré mal na rekonvalenscencii stráviť a už bol naspäť na trávnikoch. Neduhu sa však, pochopiteľne, nezbavil. V pití pokračoval a zašiel ešte ďalej. Trpezlivosť vedenia skúšal aj pitím cez zápas. Na ružiach už nemal ustlané ani v reprezentácii. O poslednú šancu predviesť svoje umenie v národnom drese prišiel po tom, ako ho absolútne opitého museli spoluhráči odvliecť na izbu. A keďže sa tak stalo cez reprezentačný zraz, znamenalo to konečnú. Na pokoji mu určite nepridalo ani krachujúce manželstvo. Pod vplyvom omamných látok bol násilnícky voči svojej žene, a tak sa turbulentný vzťah skončil rozvodom. Z vzťahu vzišiel syn Regan a Gazza si taktiež privlastnil ďalšie dve deti z predchádzajúceho manželstva jeho ex-manželky.

Šťastie skúsil ešte v Evertone či Burnley, no nikde sa nedokázal výraznejšie uchytiť. Na záver kariéry ochutnal aj exotiku. Pôsobenie v Číne a Amerike definitívne uzavrelo jeho futbalový príbeh. Od toho momentu sme v súvislosti s futbalom o ňom už moc nepočuli. Za to škandálov pribúdalo na jeho konto stále viac a viac. Ako správny futbalista, ani on sa nevyhol alkoholu za volantom. Namiesto nástupu na výkon trestu nastupoval pravidelne na pobyt do liečebne (dokopy ho rehabilitácie vyšli až na 300-tisíc libier). Vždy, keď sa zdalo, že by sa už z toho mohol konečne dostať, spadol do toho znova. Závislosť ho donútila si myslieť, že len obyčajný pohár vody by ho mohol zabiť. Pred pár rokmi sa priznal, že mužské partie mu nepracujú tak, ako by mali. Alkohol mu nezničil len kariéru, ale podľa jeho slov aj vzal celý život. Avšak, ani to zrejme nebolo dostatočnou motiváciou sa ho zrieknuť úplne. V máji tohtto roku oslávil životné jubileum - 50 rokov. Pri zbesilom životnom štýle, akému roky holduje, sa to ešte prednedávnom zdalo nedosiahnuteľné. V súčasnosti to s ním však, zdá sa, vyzerá lepšie. Podľa médií by mal byť celý rok 2017 čistý.