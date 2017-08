Očarujúca Monika Bagárová sa v plnej kráse predstavuje vo videoklipe na svoju novinku Never feel the same

Na Slovensku a v Česku by sme všetky kvalitné a zároveň dostatočne súčasné speváčky dokázali zrátať na jednej ruke. Už dávno sa ukázalo, že nemusí ísť ani o víťaza talentovej súťaže a podstatnú rolu zohráva v prvom rade vlastná vôľa a schopnosti. Jasným príkladom je aj už veľmi dobre známa Monika Bagárová, ktorej kariéra rovnako začala v jednej zo speváckych súťaží, no svojej šance sa chytila podstatne lepšie ako ostatní. Nepopierateľný je tiež jej talent a schopnosť robiť modernú pop music, ktorá modernou naozaj je. Túto skutočnosť dokazuje aj novinkou v angličtine s názvom Never feel the same, ku ktorej hneď pridáva aj jednoduchý sprievodný videoklip zo štúdia, čo nám však v tomto prípade vôbec nevadí. Práve naopak. Na okúzľujúcu Moniku sa nedokáže vynadívať väčšina chlapov, a tak budete mať teraz možnosť užiť si ju v plnej kráse viac než tri minúty. Na tvorbe hudobného doprovodu spolupracovala trojica Martin Šrámek, Mišo Biely a Josef Bagár, no a čo sa týka vizuálu, ten si zobral na starosti Dominik Hungr.

