Dokážeš spoznať všetky svetové topmodelky? (Kvíz)

O kariére modelky sníva mnoho mladých dievčat, no nie každej sa to podarí. Peniaze, celosvetová sláva a davy fanúšikov sú veľkým lákadlom. No málokto si uvedomuje, aké ťažké podmienky čakajú na tie najlepšie adeptky. Neustále cestovanie, chodenie na kastingy, náročné fotenie či predvádzanie na móle bez ohľadu na ročné obdobie, počasie, čas či lokalitu. Navyše, dostať sa na vrchol je mnohonásobne ťažšie, než z neho spadnúť. Máloktorej modelke sa podarí udržať si svoj status počas obdobia jednej či dvoch dekád.

Do tohto kvízu sme si pre vás pripravili fotografie desiatich modeliek, ktoré v minulosti patrili, resp. stále patria medzi svetovú špičku a dominujú prehliadkovým mólam. Nájdete v ňom ženy, ktoré muži vyzliekajú pohľadom, ženy obdivujú pre krásu a svet pre to, ako sa prezentujú. V komentároch sa nám nezabudnite pochváliť so svojím výsledkom. Dokážete správne priradiť mená ku každej z nich?

Dokážeš spoznať všetky svetové topmodelky? Otázka 1 / 10 0 % hotovo Ktorá modelka je na obrázku? Cindy Crawford Gisele Bündchen Claudia Schiffer Adriana Lima Ktorá modelka je na obrázku? Adriana Sklenaříková Irina Shayk Gisele Bündchen Kate Moss Ktorá modelka je na obrázku? Kate Moss Claudia Schiffer Adriana Lima Michaela Kocianová Ktorá modelka je na obrázku? Gisele Bündchen Naomi Campbell Serena Williams Claudia Schiffer Ktorá modelka je na obrázku? Adriana Sklenaříková Michaela Kocianová Daniela Peštová Simona Krainová Ktorá modelka je na obrázku? Linda Evangelista Greta Garbo Cindy Crawford Adriana Lima Ktorá modelka je na obrázku? Irina Shayk Gisele Bündchen Kate Moss Adriana Lima Ktorá modelka je na obrázku? Tyra Banks Christie Brinkley Linda Evangelista Irina Shayk Ktorá modelka je na obrázku? Gisele Bündchen Irina Shayk Gigi Hagid Emily Ratajkowski Ktorá modelka je na obrázku? Simona Kreinová Daniela Peštová Barbora Bakošová Michaela Kocianová Najprv musíš odpovedať na otázku Ďalšia otázka Predošlá otázka Kvíz dokončený! Výsledok %

úspešnosť správnych

odpovedí nesprávnych

odpovedí Zdielať výsledok na Facebook Opakovať kvíz Ako si odpovedal na jednotlivé otázky? 1. Ktorá modelka je na obrázku? TVOJA ODPOVEĎ SPRÁVNA ODPOVEĎ Cindy Crawford Správne! Nesprávne! 2. Ktorá modelka je na obrázku? TVOJA ODPOVEĎ SPRÁVNA ODPOVEĎ Gisele Bündchen Správne! Nesprávne! 3. Ktorá modelka je na obrázku? TVOJA ODPOVEĎ SPRÁVNA ODPOVEĎ Claudia Schiffer Správne! Nesprávne! 4. Ktorá modelka je na obrázku? TVOJA ODPOVEĎ SPRÁVNA ODPOVEĎ Naomi Campbell Správne! Nesprávne! 5. Ktorá modelka je na obrázku? TVOJA ODPOVEĎ SPRÁVNA ODPOVEĎ Adriana Sklenaříková Správne! Nesprávne! 6. Ktorá modelka je na obrázku? TVOJA ODPOVEĎ SPRÁVNA ODPOVEĎ Adriana Lima Správne! Nesprávne! 7. Ktorá modelka je na obrázku? TVOJA ODPOVEĎ SPRÁVNA ODPOVEĎ Kate Moss Správne! Nesprávne! 8. Ktorá modelka je na obrázku? TVOJA ODPOVEĎ SPRÁVNA ODPOVEĎ Linda Evangelista Správne! Nesprávne! 9. Ktorá modelka je na obrázku? TVOJA ODPOVEĎ SPRÁVNA ODPOVEĎ Irina Shayk Správne! Nesprávne! 10. Ktorá modelka je na obrázku? TVOJA ODPOVEĎ SPRÁVNA ODPOVEĎ Michaela Kocianová Správne! Nesprávne! Zdielať výsledok na Facebook Opakovať kvíz