Jeden má 13, druhý 78 rokov. Gayovia prezradili ich skúsenosti s diskrimináciou, nenávisťou a vzrušením, keď bola homosexualita ilegálna

K 50. výročiu dekriminalizácie homosexuality v Spojenom kráľovstve sa na YouTube zjavilo zaujímavé a mimoriadne inšpiratívne video. V jeho vyše jedenástich minútach spolu vedú rozhovor 78-ročný Louis a 13-ročný Percy. Obaja sú homosexuáli a nikto z nich sa touto skutočnosťou netají. Obaja muži dostali zoznam otázok na zodpovedanie a z celého posedenia sa vykľul príjemný rozhovor, z ktorého by si mohol svoje zobrať naozaj každý z nás. Či už ide o to, ako zle prijala Louisova mama jeho orientáciu alebo o to, ako sa Percy nebál vyjsť so všetkým von aj napriek nie vždy stopercentnej podpory okolia. Ako sa dozvieš, Louis si veľmi váži, kam sa ľudstvo za tých päťdesiat rokov posunulo. Svet je dnes omnoho slobodnejší a mnoho ľudí by bolo odsúdených cítiť sa omnoho horšie, aj keď na to nie je žiadny reálny dôvod.

