Parlament Nového Zélandu sa verejne ospravedlnil stovkám homosexuálov za nezákonné trestanie ich orientácie

V súčasnosti patrí medzi najviac riešené témy aj otázka homosexuálnych manželstiev a vlastne aj homosexualita ako taká. Niektorí ju považujú za zvrátenosť, iným je to jedno a samozrejme sa nájdu aj iniciatívni jedinci bojujúci za ich práva pochodmi a protestami. Čoraz častejšie sa k nám dostávajú informácie o legalizácií manželstiev v progresívnejších krajinách, no samozrejme sa nájdu aj také, kde to má LGBT komunita o niečo ťažšie. Dnes sa do sveta dostala správa z Nového Zélandu, ktorá hovorí o verejnom ospravedlnení zákonodarcov priamo dotknutým gayom žijúcim v ostrovnom štáte Austrálie.

Aj napriek tomu, že krajina legalizovala sobáše osôb rovnakého pohlavia už v roku 2013, pôvodný neupravený zákon bol postavený proti homosexuálom a bezdôvodne ich trestal. Parlament Nového Zélandu teraz jednomyseľne schválil vyhlásenie, ktorým sa verejne ospravedlnil stovkám mužov a zároveň sa postará o to, aby im boli z registra trestov tieto záznamy odstránené. Muži boli najčastejšie odsúdení ešte pred rokom 1986 za nevhodné správanie, sodomiu či poskytovanie priestorov pre homosexuálny styk. Nepôjde to však automaticky, ale každý z postihnutých si bude musieť podať žiadosť a jednotlivé prípady bude zodpovedný úrad riešiť individuálne. Žiadne ďalšie odškodnenie ich však približne tisícku jedincov nečaká.