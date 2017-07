Peter Sagan dostal na Tour de France penalizáciu! Kvôli spôsobeniu pádu Marka Cavendisha mu organizátori udelili 30-sekundový trest

Dnes mala cyklistická súťaž Tour de France na pláne už svoju 4. etapu a po včerajšom parádnom výkone nášho cyklistu Petra Sagana sa mu naskytla ďalšia šanca skončiť na prvom mieste. Štvrtá etapa viedla z Mondorfu do Vittelu a Peťovi mohla vyhovovať najmä vďaka tomu, že nie je úplne rovinatá a v prípade hromadného špurtu by Slovák mohol mať lepšie príležitosť, pretože finišovať sa bude od kopca. Petrovi sa dokonca zadarilo aj na šprintérskej prémii a získal 15 bodov, aj keď na Kittela stále strácal a v tej chvíli bol na 3. mieste v celkovom poradí o zelený dres.

Približne 20 kilometrov pred koncom sa na čele pretekov stále pohyboval Van Keirsbulck, ale pelotón ho pomaly doháňal, pretože rozostup medzi ním a hlavnou skupinou bol len okolo 30 sekúnd. Peťo sa dokázal v záverečných kilometroch udržať na samotnej špici, ale v poslednom kilometri pred koncom sa dostal do zapeklitej pozície, keď sa naňho z pravej strany tlačil Mark Cavendish, ale Peter si svoju pozíciu nedal zobrať a Mark nešťastne skončil na bariére, pričom cez neho prepadli aj ďalší pretekári. Hneď po skončení etapy zašiel za Cavendishom, aby sa mu ospravedlnil a zistil, ako je na tom zdravotne. Peťo napokon dostal od organizátorov 30-sekundovú penalizáciu a posun na posledné miesto v etape, takže z druhého miesta sa razom stalo 115. miesto. Našťastie ho obišla diskvalifikácia, ale trestu za svoje správanie neušiel.

